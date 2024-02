Umsatz von Nexstar sinkt

Wirtschaft

Der Verlust von The CW verringerte sich um 52 Millionen US-Dollar.

Im vierten Quartal 2023 erwirtschaftete Nexstar einen Umsatz von 1,304 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 12,3 Prozent (Vorjahresergebnis: 1,487 Milliarden). Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank in den Monaten Oktober, November und Dezember um 31,3 auf 411 Millionen US-Dollar. Im vierten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 598 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn schrumpfte von 178 auf 100 Millionen US-Dollar. Der Fernsehsender The CW verzeichnete einen Verlust von 52 Millionen US-Dollar.Die Werbeumsätze gingen im vierten Quartal um 36 Prozent zurück. "Die Stärke des Rundfunkmodells und seine Fähigkeit, das größte Publikum aller Medien mit wichtigen Nachrichten-, Sport- und Unterhaltungsinhalten zu erreichen, ist so stark wie nie zuvor, was sich in den Rekordeinschaltquoten für die NFL und den Super Bowl, die Grammys und andere Live-Sport- und Eventprogramme widerspiegelt", sagte Nexstar-CEO Perry Sook in einem Brief an die Aktionäre."Dies bestätigt die anhaltende Stärke, Reichweite und Attraktivität von TV, da unsere Vertriebspartner, ihre Kunden und unser Publikum die Programme mit den höchsten Einschaltquoten und die am schnellsten wachsenden Kabelnachrichten schätzen, die wir anbieten. Der Abschluss dieser und anderer neuer Distributionsverträge bietet eine solide Perspektive für unsere Distributionserlöse bis 2024 und darüber hinaus. Mit Blick auf das Wahljahr 2024 freuen wir uns darauf, den Wert des Fernsehens für Kandidaten und Kampagnen, die Wählerinnen und Wähler mit politischer Fernsehwerbung erreichen wollen, erneut unter Beweis zu stellen.“