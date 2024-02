RTL+ startet neue «Temptation Island»-Runde

TV-News

Der Streamingdienst hält sich mit Infos über die sechste Staffel bislang sehr zurück.

RTL+ unterzieht wieder vier Paare dem ultimativen Beziehungstest. Ab dem 21. März startet die sechste Staffel der Reality-Show. Der Streamingdienst präsentiert wie üblich im Wochentakt eine Folge, ab dem 14. März steht zudem ein kurzer Preview-Ausschnitt mit den ersten Minuten der neuen Runde auf Abruf bereit. Geplant sind insgesamt zwölf Folgen plus eine Wiedersehens-Episode.Darüber hinaus hält sich RTL+ mit konkreten Infos zur Show noch sehr bedeckt. Einzig der Drehort, Kroatien, ist bekannt. Welche vier Pärchen sich dem Beziehungstest unterziehen, ist nicht bekannt. Die vier vergebenen Männer und Frauen ziehen jeweils getrennt voneinander in eine Villa ein, wo sie auf zahlreiche flirtwillige Singles des anderen Geschlechts treffen. Auf Partys und Dates kommen sie sich näher und sollen so ihre Treue beweisen.Moderiert wird die Reality-Show erneut von Lola Weippert, die am Lagerfeuer die Kandidaten mit den Eskapaden des Partners konfrontiert. Für Weippert ist es bereits die vierte Staffel, nachdem sie die Moderation von Angela Finger-Erben übernommen hatte. Weippert moderiert auch die VIP-Staffeln, die im Herbst auf den Streamer kommen.