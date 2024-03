«Tulsa King» wandert zu CBS

US-Fernsehen

Die erste Staffel des New Western wird im Sommer beim US-Network ausgestrahlt.

Die erste Staffel der Paramount+-Seriemit dem Oscar-nominierten Sylvester Stallone in der Hauptrolle wird diesen Sommer erstmals auf dem CBS Television Network ausgestrahlt, bevor die zweite Staffel im Herbst exklusiv auf Paramount+ startet. Dies ist das jüngste Beispiel für die Strategie von Paramount Global, Paramount+ Originalfilme auf seinen linearen Plattformen einem neuen Publikum zugänglich zu machen.«Tulsa King»ist nach wie vor eine der meistgesehenen Serien aller Zeiten bei Paramount+ und rangiert an zweiter Stelle hinter Sheridans 1923. Die Premiere der Serie im November 2022 stellte zusammen mit NFL ON CBS einen neuen Rekord für das Abonnentenwachstum an einem einzigen Tag seit dem Start von Paramount+ auf und war die meistgesehene Serie des Dienstes während der laufenden Saison. Die Serie wird von MTV Entertainment Studios und 101 Studios produziert.Die Serie folgt dem New Yorker Mafia-Capo Dwight "The General" Manfredi (Stallone), kurz nachdem er nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und von seinem Boss kurzerhand ins Exil geschickt wurde, um sich in Tulsa, Okla, niederzulassen. Dwight erkennt, dass seine Mafia-Familie möglicherweise nicht sein Bestes im Sinn hat, und baut sich langsam eine "Crew" aus einer Gruppe unwahrscheinlicher Charaktere auf, die ihm dabei helfen, ein neues kriminelles Imperium an einem Ort aufzubauen, der für ihn genauso gut ein anderer Planet sein könnte.