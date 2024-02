Billie Eilish & Co treten bei den Oscars auf

Kino-News

Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish und Finneas O'Connell, Scott George und die Osage Singers sowie Ryan Gosling und Mark Ronson werden bei den 96. Oscars die diesjährigen nominierten Songs performen, wie der ausführende Produzent und Showrunner Raj Kapoor und die ausführenden Produzenten Molly McNearney und Katy Mullan bekannt gaben. Die 96. Oscarverleihung wird von Jimmy Kimmel moderiert und am Sonntag, den 10. März, um 19 Uhr Ostküstenzeit ausgestrahlt.Die diesjährigen Nominierten und Interpreten für den Originalsong sind wie folgt (in alphabetischer Reihenfolge nach Songtitel):- "The Fire Inside" aus «Flamin' Hot» - Dargeboten von Becky G (Musik und Text von Diane Warren)- "I'm Just Ken" aus «Barbie» - Dargeboten von Ryan Gosling und Mark Ronson (Musik und Text von Mark Ronson und Andrew Wyatt)- "It Never Went Away" aus «American Symphony» - Dargeboten von Jon Batiste (Musik und Text von Jon Batiste und Dan Wilson)- "Wahzhazhe (A Song For My People)" aus «Killers of the Flower Moon» - Dargeboten von Scott George und den Osage Singers (Musik und Text von Scott George)- "What Was I Made For?" aus «Barbie» - Dargeboten von Billie Eilish und Finneas O'Connell (Musik und Text von Billie Eilish und Finneas O'Connell)Die Produzenten werden in den kommenden Wochen weitere Talente für die Show vorstellen. Bislang wurden Mahershala Ali, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Michelle Yeoh und Zendaya angekündigt.