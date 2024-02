Deutsche Frauen sichern sich die Olympia-Teilnahme

Quotennews

Mit 5,60 Millionen Zuschauern war die Partie gegen die Niederlande zudem deutlich stärker gefragt als zuletzt das Halbfinale.



Im Halbfinale der Women’s Nations League scheiterte die deutsche Nationalmannschaft an Frankreich. So stand das Team gestern nun statt im Finale im Spiel um Platz 3 gegen die Niederlande. Der Sieg ist wichtig, denn nur so geht es für das Team sicher zu den Olympischen Spielen in Paris. Doch darauf hoffte auch die niederländische Mannschaft, welche im Halbfinale dem Weltmeister Spanien mit 0:3 unterlag. Letztendlich gelang dem deutschen Team dann ein 2:0-Sieg, so dass die Teilnahme an Olympia sicher ist.Das ZDF übertrug bereits ab 20.15 Uhr live aus Heerenveen und bewegte so mit dem Vorbericht 3,50 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Dies führte zu guten 15,5 Prozent Marktanteil. Die 0,55 Millionen Jüngeren landeten bei hohen 11,7 Prozent. Mit dem Anpfiff vergrößerte sich das Publikum auf 5,60 Millionen Menschen, was eine starke Quote von 23,1 Prozent bedeutete. Die 1,00 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich herausragende 18,9 Prozent Marktanteil. Damit war man deutlich erfolgreicher als am vergangenen Freitag, als sich 3,19 Millionen Interessenten das Halbfinale im Ersten anschauten.Das Erste setzte hingegen nun gestern zur Primetime auf das Drama. Mit 2,62 Millionen Zuschauern blieb man jedoch deutlich hinter der Konkurrenz zurück. Der Sender blieb somit bei einem passablen Marktanteil von 10,1 Prozent hängen. Das jüngere Publikum war zudem mit 0,35 Millionen Menschen vertreten. Hier kam ein annehmbares Resultat von 6,2 Prozent zustande.