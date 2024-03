Was passiert mit dem Wandgemälde?

Soap-Check

Die Arbeit von Anton Hagen könnte durch einen privaten Besitzer für immer von der Öffentlichkeit verschwinden. Katja und Markus suchen nach einer Lösung.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Michael bittet Carla, ihn in die USA zu begleiten. Wird sie Lüneburg verlassen? David wird angezeigt, weil die Polizei davon ausgeht, dass er sich mit dem Leopardenfoto einen Scherz erlaubt hat, um für sein Bistro zu werben. Simon könnte David entlasten, doch er will sich nicht zu seinem Drogenkonsum bekennen. Also handelt David eigenmächtig. Dank Lilly kann Marco seinen Auftritt als „Virginia DeFleur“ in der Schule erfolgreich nachholen. Johanna ist begeistert und versteht nicht, warum manche Eltern befürchten, dass eine Dragqueen die Kinder in ihrer sexuellen Orientierung beeinflussen könnte.Erik entschuldigt sich bei Caspar für den falschen Verdacht und verspricht, künftig keine Vorbehalte mehr gegen ihn zu haben. Doch als er ein verdächtiges Telefonat belauscht, kann er nicht anders und durchsucht Caspars Tasche. Erschüttert sieht er im Personalausweis sein wahres Alter und Yvonne findet heraus, woher er wirklich kommt. Im „Fürstenhof“ wird eine Auktion organisiert, bei der das Wandgemälde von Anton Hagen versteigert werden soll. Katja macht sich Sorgen, dass das Gemälde anschließend für die Öffentlichkeit unzugänglich werden könnte. Als Markus dies mitbekommt, sucht er fieberhaft nach einer Lösung. Gelingt es ihm dadurch, Katjas Herz zurückzugewinnen?Lien gibt zu, dass sie Till die Trennung von Yannick verschwiegen hat. Bringt Liens Lüge die Freundschaft ins Wanken? Sarah findet heraus, dass Daniel Jenny gar nicht wirklich gekannt haben kann. Was hat der vermeintliche Schulfreund zu verbergen?Als Patrizia Benedikt und Ute zum Essen einlädt, schwant denen nichts Gutes, doch was kommt ist noch schlimmer, als sie erwartet haben. Bambi findet eine Lösung, wie sie Fynn helfen können, ohne Ronja zu überfordern. Ein Glück, dass die perfekten "Pflegeeltern" im Haus wohnen. Paula will Cecilia für Valentin freigeben, doch Cecilia ist ihre Freundschaft wichtiger. Was sie nicht wissen: auch Valentins Gefühle verändern sich.Simone hält an ihrer Entscheidung fest. Deniz und Ava sind sich in diesem Punkt einig: Das dürfen sie nicht zulassen. Hanna befürchtet, dass ihre Beziehung von ihrer Familie heftigen Gegenwind bekommen wird. Danielas Selbstlosigkeit rührt Henning. Als dann ihr Traum-Tänzer zufällig auftaucht, beschließt Henning, sich bei ihr zu revanchierenAlicia schafft es nicht, ihre Gedanken zu verbannen und fragt, ob Carlos doch die Wahrheit gesagt hat. Tobias versucht, die Gedanken an Carlos wegzudrängen. Doch so sehr er sich bemüht - seine Skrupel und sein schlechtes Gewissen drängen an die Oberfläche.Eine 17-Jährige wird nachts nach dem Babysitten brutal überfallen. Kommissar Harry wird schnell klar, dass das Mädchen in Problemen steckt, da es seine Designerhandtaschen nicht allein mit diesem Nebenjob bezahlen kann. Unterdessen kann Hanna dank eines gefundenen Schlüssels die Lagerhalle von Lighthouse Residences ausmachen, in der sie auf eine neue Spur stößt. Benni ist verliebt in Jasmin, befürchtet aber, dass er zu unerfahren für diese Beziehung ist.Jan will Sandra am Morgen mit einem Milchshake überraschen. Doch der nett gemeinte Plan geht gehörig schief. Es gibt einen Zusammenstoß zwischen den beiden und das klebrig-süße Getränk landet versehentlich in Sandras Dekolleté. Der Schaden muss sofort behoben werden, denn Sandra hat gleich ein Date und will entsprechend top aussehen. Jan gibt alles und schrubbt intensiv an ihrem Ausschnitt herum. Doch es kommt zu einer peinlichen Situation, denn ausgerechnet jetzt taucht der Glückliche auf, mit dem Sandra verabredet ist…Schmidti sieht euphorisch dem Kreuzberger Bar-Hopping entgegen, doch seine Aufregung wandelt sich in Nervosität, als unerwartet ausgerechnet Piet bei seinen Vorbereitungen auftaucht. In der Hoffnung, dass dieser ihnen nicht wieder das Ordnungsamt auf den Hals hetzt, lädt Schmidti ihn spontan ein. Krätze fürchtet jedoch skeptisch, dass sie sich bei Piet so erst recht verdächtig machen. Aber nun müssen sie wohl oder übel durch das Bar-Hopping mit ihm. Als der Abend allerdings fortschreitet und Piet sich bierselig und unbeschwert ins Getümmel stürzt, ohne Udo als Ingeborgs Entführer zu erkennen, beginnen Schmidti und Krätze zu glauben, dass Piet vielleicht doch positive Absichten hegt und die Situation sich zum Guten wenden könnte…