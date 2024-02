Auch Dreharbeiten von «KEKs» gestartet

TV-News

Nach «Der Upir» und «Comedy Battle» befindet sich aktuell das dritte Joyn-Comedy-Projekt in Produktion.

Der Streamingdienst Joyn treibt seinen Programm-Ausbau weiter voran. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits die Dreharbeiten der UFA-Fiction-Serie «Der Upir» mit Fahri Yardim und Rocko Schamoni sowie das Comedy-Format «Comedy Battle» gestartet waren, haben in Hamburg nun auch die Produktionsarbeiten für(Arbeitstitel) begonnen. Die Serie hatte Thomas Münzner, Vice President Content von Joyn, Anfang des Monats in einem Interview angekündigt ( Quotenmeter berichtete ).Nun wird Münzner in einer von Joyn verbreiteten Mitteilung folgendermaßen zitiert: „Gute Nachrichten für alle Fans von «Intimate.» und «jerks.»: Mit «KEKs» und «Der Upir» drehen wir aktuell gleich zwei neue Serien für Joyn und sorgen so für Nachschub im Bereich fiktionaler Comedy. Mit Pyjama Pictures als Produzenten und Leo Fuchs von ‚Kleine Brüder‘ als Regisseur haben wir bei «KEKs» die absoluten Genre-Experten an der Seite.“Konkret geht es in «KEKs» um die Schüler Younes, Shirin, Amadou und Rocky, die eine chaotische Brennpunktschule besuchen und in der Hackordnung ihrer Mitschüler an unterster Stelle stehen. Sie sind die Keks – mit diesem Wort beleidigen sich Jugendliche untereinander als Verlierer oder Dummkopf. Gespielt wird die Clique von David Ali Rashed («Die Discounter», «Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi»), Aaron Maldonado-Morales («Sonne und Beton»), Vito Sack («Füxe») und Manal Raga a Sabit («Das Halsband»). Als Autoren zeichnen sich Nora Gantenbrink (Headautorin), Jakob Schreier (Autor) und Hassan Akkouch (Co-Autor) verantwortlich. Regie führt «Intimate.»-Showrunner Leo Fuchs.