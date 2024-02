Theo Koll wird Politik-Experte im «ZDF-Morgenmagazin»

TV-News

Außerdem verstärkt sich die Morgensendung mit Philip Wortmann als neuem Moderator.

Ursprünglich waren Theo Kolls Pläne für das Jahr 2024 andere. Tatsächlich hieß es im vergangenen Juli, dass sich der langjährige ZDF-Politikjournalist zum Jahreswechsel in den Ruhestand verabschieden würde. Dieser Plan stand auch noch Ende Oktober, als Koll die Moderation von «Berlin Direkt» und die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios abgab. Lange währte die Zeit der Ruhe allerdings nicht, denn bereits Mitte Januar heuerte Koll bei phoenix an ( Quotenmeter berichtete ). Nun kehrt Theo Koll auch ganz offiziell zum ZDF zurück.Wie der Mainzer Sender bestätigte wird Theo Koll für dasals „Moma-Politik-Experte“ fungieren und in dieser Position das politische Geschehen einordnen und mit „der ihm eigenen Pointierung“ kommentieren, wie der Sender seine Rolle beschrieb. „Wir freuen uns sehr, dass Theo Koll auch nach dem Ende seiner Tätigkeit im ZDF-Hauptstadtstudio noch einmal früh für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer aufsteht, um das politische Geschehen einzuordnen und komplizierte Zusammenhänge in seinem besonderen sprachlichen Stil zu erklären“, sagt Andreas Wunn, Redaktionsleiter des «ZDF-Morgenmagazins».Darüber hinaus hat das «Moma» einen weiteren personellen Neuzugang zu vermelden. Ab März erweitert Philip Wortmann das Moderatoren-Team der Morgensendung. Seinen ersten Einsatz hat der 29-Jährige bereits in der kommenden Woche (4. bis 8. März). Wortmann ist dem ZDF-Publikum bereits als Reporter und Moderator verschiedener Sendungen wie dem investigativen Format «Die Spur» ► oder den Nachrichtenformaten «ZDFheute live» und «heute Xpress» bekannt.Über seine neue Aufgabe sagt er: „Das «ZDF-Morgenmagazin» kenne ich seit Jahren aus der Zuschauerperspektive. Nun selbst im Studio vor der Kamera zu sitzen, ist aufregend und eine große Ehre für mich. Ich freue mich sehr, Teil des «Moma»-Teams zu sein und gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern gut informiert in den Tag zu starten.“