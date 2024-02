«Joey Kelly und Familie» geht bei RTLZWEI zu Ende

Quotennews

Nach neun Wochen lief gestern das Staffelfinale und beendete die Ausstrahlung auf einem zufriedenstellenden Niveau.



Gestern lief bei RTLZWEI die neunte und damit letzte Folge von. Nach der wochenlangen Reise durch ganz Amerika standen nun die letzten Kilometer an, wo sie Argentinien erreichten. Dort stand unter anderem ein Besuch beim Perito-Moreno-Gletscher an. Und natürlich ließen die Familienmitglieder die Reise Revue passieren und überlegten, wie sie sich dadurch verändert haben.RTLZWEI konnte mit der Ausstrahlung des Formates zufrieden sein. In der Vorwoche hatte man sich mit 0,62 Millionen Fernsehenden wieder auf 2,5 Prozent Marktanteil gesteigert. Zudem landeten die 0,20 Millionen Jüngeren mit einer Quote von 3,9 Prozent genau im Senderschnitt. Zum Abschluss sank das Interesse mit 0,59 Millionen Zuschauern noch etwas. Somit wurde ein solider Marktanteil von 2,3 Prozent ermittelt. Die 0,22 Millionen Umworbenen schoben sich hingegen auf knapp überdurchschnittliche 4,0 Prozent Marktanteil.Kabel Eins hatte zur Primetime den Thriller «Barry Seal – Only in America» im Programm, welcher 0,72 Millionen Interessenten zum Einschalten bewegte. Dies führte zu einem passablen Resultat von 2,9 Prozent. Die 0,13 Millionen Werberelevanten blieben bei mauen 2,4 Prozent hängen. Es folgte die Actionkomödiemit 0,29 Millionen Zuschauern sowie annehmbaren 2,6 Prozent Marktanteil. Die 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatten sich nun auf eine akzeptable Quote von 3,1 Prozent gesteigert.