Neue Tiefstwerte für «Die Bachelors»

Quotennews

Während die Kuppelsoap immer weiter schwächelt, glänzte gestern ein weiteres Mal «TV total» bei ProSieben.

Gestern stand bei der Datingshowbereits die letzte reguläre Datingwoche an. Für Dennis war das die perfekte Gelegenheit, um herauszufinden, welche Frau seine Vorliebe zu schnellen Autos und Adrenalin teilt. Dahingegen erkundet Sebastian lieber Kapstadt zu Wasser. Dieser hatte in der Woche zuvor gleich mit zwei Frauen den nächsten Schritt gewagt. Mit Eva kam es zu einem Kuss auf dem Sofa nach einem gemeinsamen Doppeldate. Und auch Freya bekam auf ihrem Einzeldate einen Kuss.Das Format tut sich weiterhin etwas schwer und war in der Vorwoche nun mit 1,29 Millionen Fernsehenden bei mäßigen 5,2 Prozent Marktanteil gelandet. Die 0,52 Millionen Jüngeren hatten einen soliden Marktanteil von 9,8 Prozent eingefahren. Doch gestern kam es mit 1,06 Millionen Zuschauern sowie niedrigen 4,2 Prozent nun zu einem neuen Staffeltiefstwert. Auch die 0,42 Millionen Umworbenen verbuchten einen Negativrekord und rutschten auf mäßige 7,7 Prozent ab. In der Zielgruppe war dies sogar die niedrigste Zuschauerzahl, die jemals gemessen wurde.ProSieben lag mitdeutlich vor dem Format und baute das Interesse gegenüber der Vorwoche aus. Mit 1,42 Millionen Zuschauern wurden starke 5,5 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,79 Millionen Werberelevanten verbuchten zudem hervorragende 14,2 Prozent. Im Anschluss folgte die zweite Ausgabe von. Hier war man nun bereits auf 0,57 Millionen Interessenten sowie akzeptable 2,4 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Auch für die 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es abwärts auf passable 6,6 Prozent.