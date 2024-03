Rundschau

Netflix bringt ein schwaches Erotik-Drama, Elsbeth Tascioni wird die Hoffnung von CBS und Lifetime widmet sich einer alten Fernsehmoderatorin.

In dieser Serie spielt Carrie Preston Elsbeth Tascioni, eine scharfsinnige, aber unkonventionelle Anwältin, die nach einer erfolgreichen Karriere in Chicago ihren einzigartigen Blickwinkel nutzt, um einzigartige Beobachtungen zu machen und an der Seite des NYPD brillante Verbrecher zu stellen.Die Serie mit Oscar-Preisträgerin Kate Winslet in der Hauptrolle und unter der Regie von Stephen Frears und Jessica Hobbs erzählt die Geschichte eines Jahres innerhalb der Palast-Mauern eines modernen europäischen Regimes, das sich langsam aufzulösen beginnt.Eine Strafverteidigerin steht zwischen Familie, Pflichtbewusstsein und ihrem eigenen gefährlichen Verlangen, als sie den Fall eines des Mordes beschuldigten Künstlers übernimmt.Über einen Zeitraum von fast zwei Jahren begleitete die Kamera die ehemalige Fernseh- und Radiomoderatorin Wendy Williams in ihrer neuen Lebensphase nach dem Ende ihrer ikonischen Talkshow. Der Dokumentarfilm zeigt die ungeschönte, ehrliche und ungefilterte Realität von Wendys Leben, nachdem sie unter finanzielle Vormundschaft gestellt wurde, und beleuchtet die Schwächen, die Wendy selbst zum Topthema gemacht haben. Wendy leidet unter psychischen und physischen Problemen, und ihr labiler Gemütszustand, ihr sprunghaftes Verhalten und ihre sich verschlechternde Gesundheit wurden von den Kameras eingefangen. Wo ist Wendy Williams? erzählt die Geschichte von Wendys Weg zurück in die Öffentlichkeit und was die Filmemacher dabei herausgefunden haben. Aber viele Fragen bleiben offen: Wer kümmert sich wirklich um Wendys Wohl? Ist sie jetzt gesund? Und wo ist Wendy Williams?Als auf ein ungewolltes Tötungsdelikt das nächste folgt, liefert sich ein gewöhnlicher Student mit einem gerissenen Kommissar fortan ein Katz-und-Maus-Spiel.