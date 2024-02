Quotencheck

Im September und Oktober sowie im neuen Jahr gehörte der sixx-Dienstagabend dem Renovierungsformat.

Der Frauensender ist nicht zwangsläufig für sein umfangreiches Programmangebot bekannt. Neben einigen wenigen Eigenproduktionen schickt man zahlreiche US-Lizenzen über den Äther, die häufig in Dauerschleife laufen. Eine davon ist die HGTV-Produktion, die auf diversen Sendeplätzen beheimatet ist. Neben Ausstrahlungen im täglichen Morgenprogramm (außer freitags) ist die Renovierungssendung auch am Freitag- und Samstag-Vorabend im Programm. In der aktuellen Programmwoche lassen sich 30 «Fixer Upper»-Einträge zählen. Dazu zählen auch die Ausstrahlungen in der Primetime am Dienstagabend, wo das Format seit September in Doppelfolgen (+zwei Wiederholungen am späten Abend) gesendet wird.Los ging die Ausstrahlung am 19. September mitten in der fünften Staffel, die beiden Episoden sahen 0,14 und 0,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter jeweils 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile in der Zielgruppe bewegten sich mit 1,1 und 1,2 Prozent im grünen Bereich, auf dem Gesamtmarkt lief es mit 0,6 und 0,7 Prozent ausbaufähig. Die zweite Doppelfolge kam zunächst nur auf 80.000 Zuschauer, darunter 30.000 Umworbene. Die Marktanteile lagen bei schwachen 0,3 respektive 0,5 Prozent. Im Anschluss stiegen die Werte auf 0,5 und 1,1 Prozent. Die Reichweiten stiegen auf 0,13 und 0,07 Millionen. Am Nationalfeiertag war «Fixer Upper» gesetzt. 0,18 und 0,23 Millionen Seher schalteten ein, in der Zielgruppe stieg das Ergebnis auf 1,0 und 1,4 Prozent. Die hohen Reichweiten blieben aber nicht erhalten, keine einzige Folge im vergangenen Herbst schaffte mehr den Sprung über die 200.000-Marke.Ende Oktober stand das Doppel-Special „Chip & Joannas Garten“ und „Chip & Joannas Bäckerei“ an. 0,15 und 0,14 Millionen Zuschauer wurden gemessen. Es war das erste Mal, dass die 20:15-Uhr-Folge erfolgreicher war als jene um 21:10 Uhr. In der Zielgruppe reichte es aber nur für 0,8 und 0,5 Prozent. Es folgte eine zweimonatige Pause, ehe «Fixer Upper» am 2. Januar 2024 auf die Bildschirme zurückkehrte. Die Folgen neun und zehn der fünften Staffel, die bereits Anfang Oktober ausgestrahlt wurden, kamen diesmal auf 0,10 und 0,09 Millionen Zuschauer, wenige Woche zuvor waren noch 0,23 (3.10. 21:10 Uhr) und 0,13 Millionen (10.10. 20:15 Uhr) drin. Mit Marktanteilen von 0,7 und 0,6 Prozent bei den Umworbenen startete sixx schlecht ins neue Jahr.Auch eine Woche später sah es mit 0,5 und 0,8 Prozent in der Zielgruppe nicht besser aus. Die Reichweite belief sich auf 0,06 und 0,10 Millionen. Am 16. Januar stand die Folge „Der komplette Neubau“ und erneut das Special „Chip & Joannas Garten“ auf dem Plan, die Episoden kamen jeweils auf 1,0 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 0,12 und 0,14 Millionen Menschen ein. Ab 23. Januar setzte sixx auf einen wilden Mix aus der elften Folge der dritten Staffel sowie die 13. Sendung der fünften Runde, der 0,09 und 0,10 Millionen Menschen anlockte. In der Zielgruppe standen 0,8 und 1,0 Prozent Marktanteil zu Buche. Ende Januar erreichten zwei Special – eines davon erneut „Chip & Joannas Bäckerei“ – 0,08 und 0,09 Millionen Zuschauer sowie jeweils 0,7 Prozent Marktanteil.Im Februar war ein leichter Aufschwung zu verspüren, keine der acht gesendeten Folgen aus den Staffeln zwei und drei verzeichneten weniger als 100.000 Zuschauer, zuletzt kletterten die Marktanteile auf bis zu 1,7 Prozent. Unterm Strich holte «Fixxer Upper» in der Primetime in den vergangenen sechs Monaten 0,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige. sixx musste sich mit mäßigen Marktanteilen von 0,5 Prozent bei allen und 1,0 Prozent bei den Jüngeren begnügen. Ab der kommenden Woche zeigt man «Unser Traumhaus: Umzug oder Umbau?».