«A Remarkable Place To Die»: Real Film koproduziert internationale Krimi-Serie

TV-News

Die vierteilige Krimiserie soll in Neuseeland, USA sowie in Deutschland ausgestrahlt werden. Hierzulande ist das ZDF mit an Bord.

Das ZDF hat eine neue internationale Krimi-Serie angekündigt, die in Queenstown, Neuseeland angesiedelt ist. Die internationale Koproduktionwurde von Screentime New Zealand entwickelt und wird in Koproduktion mit Real Film Berlin und dem ZDF in Zusammenarbeit mit Banijay Rights produziert. Die Ausstrahlung der vierteiligen Filmreihe ist neben Deutschland auch in Neuseeland und in den USA auf den Sendern Acorn TV und TVNZ geplant.Die Serie, die vier 90-minütige Filme umfasst, wurde von Philly de Lacey und Autor John Banas entwickelt. Die Regisseure sind Peter Burger, Josh Frizzell, Caroline Bell-Booth und Charlie Haskell. Philly de Lacey, Henning Kamm und Sibylle Stellbrink fungieren als Executive Producers. Herstellungsleiter ist Marcus Kreuz. Die redaktionelle Verantwortung beim ZDF liegt bei Laura Mae Harding und Maik Platzen.Im Mittelpunkt der Handlung steht die smarte Kommissarin Anais Mallory (Chelsie Preston-Crayford), die in ihre Heimatstadt Queenstown zurückkehrt, wo sie mit einer Reihe von verblüffend unterschiedlichen und ungewöhnlichen Mordfällen konfrontiert wird. Gleichzeitig muss sich die Kommissarin den Geistern ihrer eigenen Vergangenheit stellen. Unter ihnen ihr Ex-Verlobter Luke (Charles Jazz Terrier), der jetzt mit ihrer ehemals besten Freundin (Indiana Evans) verheiratet ist, ihre spröde, unberechenbare, aber liebevolle Mutter (Rebecca Gibney) und ein gutaussehender Pathologe sowie eine äußerst dynamische, wild zusammengewürfelte Mixtur aus Einheimischen und Tourist:innen, die die Ermittlungen zu einer noch größeren Herausforderung machen. Doch was Anais Mallory am stärksten umtreibt, sind die Geheimnisse um den Tod ihres Vaters und ihrer Schwester. Während sie versucht, diesen sehr persönlichen Rätseln auf den Grund zu gehen, löst sie damit einen gewaltigen Vertuschungsversuch aus - einen, der letztlich die einzige Familie bedroht, die ihr noch bleibt.„Die atemberaubende Landschaft von Queenstown und die unkonventionellen Charaktere bieten die perfekte Kulisse für dieses fesselnde Mystery-Drama. Die Zuschauer:innen werden in die Welt von Detective Anais Mallory bei der Aufdeckung der faszinierenden Geheimnisse geradezu hineingezogen. Gemeinsam mit der Real Film und Banijay Rights haben wir die Produktion für ein internationales Publikum konzipiert“, so Philly de Lacey, CEO von Screentime New Zealand.Simon Cox, EVP Content & Acquisitions, Banijay Rights, erklärt: „Da die Lust und Nachfrage nach Krimi-Dramen weltweit stetig wächst, sehen wir großes Potenzial für diese Serie, die das Publikum mit ihren lebendigen Charakteren und mysteriösen Verbrechen geradezu verzaubern wird – und das in Kombination mit einer fesselnden Kommissarin, einer atemberaubenden Kulisse und einer ganzen Reihe von Intrigen und großer Spannung.“„Was «A Remarkable Place To Die» so besonders macht, sind die auffällig ungewöhnlichen Kriminalfälle, die uns tief in das Leben der Protagonist:innen abtauchen lassen und die einzigartige Szenerie, wie es sie nur in Neuseeland gibt. Wir freuen uns über die wirklich außerordentlich gut laufende Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partner:innen sowie den Kolleg:innen beim ZDF und können es nun kaum erwarten, dass die Dreharbeiten in Kürze starten“, fügen Henning Kamm, Geschäftsführer und Produzent, und Sibylle Stellbrink, Produzentin der Real Film hinzu.