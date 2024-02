«Tracker» erholt sich

US-Quoten

Die neue Serie mit «This Is Us»-Star Justin Hartley könnte eine drei bis vierjährige Erfolgsgeschichte für CBS werden.

Ben H. Winters hat sich die Rechte an Jeffrey Deavers Buch „The Never Game“ geschnappt, um eine Serie zu kreieren. Daraus istgeworden, an das der Fernsehsender CBS glaubt. Aus diesem Grund wurde die erste Folge auch im Anschluss an den diesjährigen Super Bowl ausgestrahlt. Das Format stammt von 20th Television und lockte zum Auftakt 18,44 Millionen Zuschauer an. Die Reichweite war zwar hoch, dennoch verhältnismäßig schwach. Die Serie startete aufgrund der Overtime im Football erst gegen 23.15 Uhr.Eine Woche später stand die zweite Folge auf dem Programm, die den Namen „Missoula“ trug. Auch bei dieser Folge führte der frühere Schauspieler und aktuelle Produzent und Regisseur Ken Olin Regie. Tegan Shohet und David Radcliff steuerten das Drehbuch bei. Das Ergebnis war für alle etwas ernüchternd, schließlich wurden nur noch 6,87 Millionen Zuschauer (ohne Streaming: 6,62 Millionen) ab zwei Jahren gemessen. Die am Sonntag ausgestrahlte dritte Folge stoppte den Abwärtstrend. „Springland“ aus der Feder von Elwood Reid erreichte auf dem regulären Sendeplatz um 21.00 Uhr 6,90 Live-Zuschauer, mit Hilfe von Streaming kletterte die Reichweite auf 7,12 Millionen.Weiterhin wacker schlägt sich die 2021-Neuauflage vonmit Queen Latifah in der Hauptrolle. Die Koproduktion zwischen Universal Television und CBS Studios befindet sich aktuell in der vierten Runde und lief ebenfalls nach dem Super Bowl. Die Reichweiten lagen vor drei Jahren auf einem ähnlichen Niveau, aber die Action-Serie konnte sich bei sieben Millionen Zuschauenden stabilisieren. Am 18. Februar startete die Serie in die vierte Runde und erzielte auf dem 20-Uhr-Slot 6,46 Millionen Zuschauer, sieben Tage später fuhr die Serie nun 6,21 Millionen Zuschauer ein.Das «Tracker»-Lead Out,, das mit William Petersen und Jorja Fox im Jahr 2021 zurückkehrte, kann diese Werte nicht vorweisen. Die frühere Erfolgsserie startete im Oktober 2021 vor 4,12 Millionen Zuschauern. Auch nach dem Ausstieg von Petersen und Fox und dem Einstieg mit Marg Helgenberger änderten sich die Reichweiten kaum: 3,19 Millionen Menschen verfolgten den Auftakt der zweiten Runde. Die zehnteilige dritte Staffel debütierte vor knapp eineinhalb Wochen mit 4,09 Millionen Zuschauer auf dem 22.00 Uhr-Slot. Am Sonntagabend wurden 4,16 Millionen Zuschauer erreicht. Auch zeitversetzte Aufnahmen innerhalb von sieben Tagen ziehen «CSI: Vegas» nicht aus der Misere raus. Die Episoden der zweiten Staffel holten meist nur 2,4 Millionen Zuschauer via Streaming. Von echten Erfolgszeiten ist «CSI: Vegas» weit entfernt.