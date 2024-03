Bethenny Frankel bekommt Hauptrolle bei Lifetime

US-Fernsehen

Beim Frauensender soll sie in dem Spielfilm «Danger in the Dorm» mitspielen.

Lifetime gibt das Casting für den neuen Filmbekannt, der von der gleichnamigen Geschichte der Krimiautorin Ann Rule inspiriert ist und sich als neuester Film in die Ann-Rule-Reihe von Lifetime einreiht. Die TV-Persönlichkeit, Unternehmerin, Autorin und Philanthropin Bethenny Frankel spielt die Hauptrolle und gibt damit ihr Lifetime-Debüt als Schauspielerin an der Seite von Clara Alexandrova («A Million Little Things»). «Danger in the Dorm» erzählt die Geschichte eines ruhigen College-Campus, der nach der Ermordung einer Musterschülerin von einem Mörder terrorisiert wird. «Danger in the Dorm», der sich derzeit in Produktion befindet, wird diesen Sommer als Teil der Lifetime-Sommerreihe «Ripped From the Headlines» in die Kinos kommen."In meinen 20ern habe ich mich kurz in der Schauspielerei versucht und war schockiert, als ich gebeten wurde, mich in eine so bedeutende Rolle zu versetzen. Das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, ist die Anerkennung der undankbaren harten Arbeit, die die Schauspieler und die Crew jeden Tag leisten. Das hat meine kühnsten Vorstellungen übertroffen, und ich sehe mir Fernsehen und Filme jetzt anders an. Kalte Außenszenen und 13-Stunden-Tage sind die Norm. Es war eine unglaubliche Erfahrung, für die ich dankbar bin, dass ich sie machen durfte. Damit beginnt ein weiteres mögliches neues Kapitel in meinen 50ern. Als ob es nicht schon genug wäre, ein zufälliger Influencer zu sein. Ich bin nicht würdig!", sagte Bethenny Frankel."Es ist ein absoluter Nervenkitzel, mit Bethenny zusammenzuarbeiten. Ihre Hingabe und ihr Talent hauchen jeder Szene Leben ein", sagte Regisseur Robin Hays. "Zu sehen, wie sie der Figur Tiefe und Authentizität verleiht, erinnert mich daran, warum ich mich überhaupt in das Geschichtenerzählen verliebt habe. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute diesen Film sehen!"Inspiriert von einem der ersten wahren Kriminalfälle von Ann Rule, erzählt «Danger in the Dorm» die Geschichte von Kathleen (Clara Alexandrova) nach dem tragischen Mord an ihrer besten Freundin und Mitschülerin Becky. Nun muss sie ihren rebellischen jugendlichen Geist ablegen, um einen Mörder zu fangen, der es auf junge Mädchen auf dem Campus abgesehen hat, während ihre Mutter Joanne (Bethnney Frankel) versucht, Kathleen davor zu bewahren, das gleiche Schicksal wie ihre Freundin zu erleiden.