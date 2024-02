Pumuckl-Original-Serie kommt zu RTL+

TV-News

Ab Freitag stehen alle 52 Folgen, die derzeit auch Das Erste am Samstagmorgen ausstrahlt, auf Abruf bereit.

Das Erste strahlt seit rund drei Wochen die Original-Serieam frühen Samstagmorgen aus ( Quotenmeter berichtete ). Von der Kinderreihe hatte RTL bekanntlich im vergangenen Jahr die aufwändige Neuauflageproduziert, die im linearen Fernsehen kurz vor dem Jahreswechsel ein voller Erfolg wurde. Nun hat sich der Kölner Privatsender auch die Serie aus den 80er-Jahren gesichert.Diese läuft nicht wie im Ersten im linearen Programm, sondern steht ab Freitag, 1. März, beim Streamingdienst RTL+ auf Abruf bereit. Alle 52 Folgen sind zudem bei toggo.de und in der Toggo-App verfügbar. Die Original-Serie ist mit Hans Clarin, der dem rothaarigen Kobold seine Stimme leiht, sowie Gustl Bayrhammer als Schreinermeister Franz Eder besetzt. Die charmante deutsche Kinder- und Familienserie, produziert von 1982 bis 1989, basiert auf den beliebten Büchern von Ellis Kaut.In der ersten Folge von «Meister Eder und sein Pumuckl» bleibt Pumuckl in Meister Eders Schreinerwerkstatt an einem Leimtopf kleben und wird sichtbar. Von diesem Moment an sind Meister Eder und Pumuckl unzertrennlich. Denn, so will es das Koboldsgesetz, wenn ein Kobold an einem menschlichen Ding hängen bleibt, muss er für immer bei diesem Menschen bleiben.Neben den 40 Jahre alten Episoden stehen auch die «Neuen Geschichten vom Pumuckl» bei RTL+ zum Streamen bereit. In absehbarer aber noch entfernter Zukunft werden dort auch weitere neue Folgen zu sehen sein, wie RTL- und RTL+-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek kürzlich in einem Interview mit ‚DWDL‘ verriet: „Wir befinden uns gerade in den Vorbereitungen für eine zweite Staffel, aber die Produktion ist aufwendig, da werden die Fans Geduld haben müssen.“