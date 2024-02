TV-News

DMAX plant neues Camping-Format

Veit-Luca Roth von 28. Februar 2024, 12:46 Uhr

Im Anschluss an eine neue «Camping Clan»-Staffel startet die neue Sendung «Die Camper-Schmiede», in der Werkstätten Einblicke in die Umbauarbeiten von Camping-Fahrzeugen gewähren.

Schon Anfang Februar hatte der Warner-Bros.-Discovery-Sender «Der Camping Clan – Alles für den Platz» angekündigt, die ab 6. April immer samstags ab 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Im Anschluss ab 21:15 Uhr setzt DMAX auf ein weiteres Camping-Format, das von Story House Productions unter der Leitung von Producer Nina Kleine-Vogelpoth produziert wird. Bei der Eigenproduktion handelt es sich um «Die Camper-Schmiede – Aufbau, Ausbau, Abenteuer», von der acht Folgen geplant sind.



In der Sendung öffnen vier Werkstätten ihre Tore und bieten einen Blick auf jeden Arbeitsschritt, der ein gewöhnliches Kraftfahrzeug in einen individuellen Campingtraum verwandelt. Auf den Hebebühnen finden sich Hausboot, Transporter, der klassische VW-Bulli sowie große Unimogs wieder, die zu Expeditionsfahrzeugen umgebaut werden. Mit dabei sind das „BS Camperwerk“ in Bad Bramstedt, das Rostocker Team von „Van360“, die Werkstatt „4Wheel24“ in Hasloch bei Würzburg sowie die Jungs von „Mein Hausboot“ aus Berlin-Teltow.



Alle Werkstätten vereint Zeitdruck, anspruchsvolle Kundschaft und der eigene Anspruch, Camperträume wahr zu machen. Zwischen Schweiß und Motoröl, schwerem Gerät und schickem Innenausbau zu Land und zu Wasser leisten die Teams Außerordentliches, wie DMAX verspricht.

