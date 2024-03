Dan Lin wird neuer Chef von Netflix

Köpfe

Der Vertrag von Scott Stuber läuft demnächst aus.

Der Streaming-Konzern Netflix hat Dan Lin zum neuen Chef der Filmabteilung ernannt. Er tritt die Nachfolge von Scott Stuber an, der bereits im März seinen Rücktritt als Chef der Filmsparte angekündigt hatte. Lin arbeitete von 1999 bis 2007 bei Warner Bros. und war dort für zahlreiche Produktionen wie «The Departed» verantwortlich. Nach Informationen von „Variety“ war er im Gespräch, die DC Studios zu übernehmen. Er wird seine Arbeit am 1. April aufnehmen und an Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, berichten."Obwohl ich in den letzten 15 Jahren immer wieder mit Rideback in Verbindung gebracht wurde, konnte ich mir nie vorstellen, das Unternehmen zu verlassen, bis Bela mir diese unglaubliche Chance angeboten hat", sagte Lin in einem Statement. "Mein Ziel bei Rideback war es immer, Filme mit globaler Anziehungskraft und universellen Themen zu machen, und es gibt keinen besseren Ort, um das zu tun, als bei der Firma mit dem größten Publikum weltweit. Das ist eine unglaubliche Chance, zu der ich nicht nein sagen konnte."Dans Erfahrung sowohl als Führungskraft als auch als Produzent zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, außergewöhnliche Filmemacher anzuziehen", sagt Bajaria. "Aber was meine Aufmerksamkeit wirklich erregte, war seine Gründung von Rideback, einer dynamischen Gemeinschaft von Filmemachern, die ein kollaboratives und kreatives Umfeld fördert. Sein visionärer Ansatz hat zur Einrichtung von Inkubatoren und Residenzen geführt, die die Karrieren außergewöhnlicher Talente fördern und eine Reihe von Blockbuster-Filmen hervorgebracht haben".