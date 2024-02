Paramount-Chef Bakish spürt Druck der Investoren

Wirtschaft

Erste Umstrukturierungen sollen bereits im ersten Quartal greifen.

Das Jahr 2023 war für Paramount Global schlecht: Die Kinoverkäufe waren teilweise enttäuschend, das Werbegeschäft brach ein, weil CBS keine fiktionalen Programme hatte und obendrein schrieb das Streaming-Geschäft Verluste. Finanzvorstand Naveen Chopra kündigte in der Telefonkonferenz einen verstärkten Fokus auf Kostensenkungen an. Er fügte hinzu, dass die Entlassung von Mitarbeitern das Ergebnis im ersten Quartal mit einer Milliarde US-Dollar belasten werde.Das Branchenmagazin „Variety“ berichtete über die Telefonkonferenz. Dort forderten Investoren eine Strategie: Streaming müsse profitabel gemacht und die Produktionskosten für Serien und Filme im Auge behalten werden. Das Unternehmen wolle eine stärkere Ausrichtung auf weniger teure Programmformate im Fernsehen und eine strategische Nutzung seiner Inhalte über mehrere Plattformen hinweg. Inhalte müssen zweitverwertet werden.CEO Bob Bakish betonte, dass das Unternehmen bestrebt sei, das Streaming-Geschäft profitabel zu machen und erwarte, dass Paramount+ in den USA bis Ende 2025 profitabel werde. "Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin darauf, die Rendite unserer Investitionen in Inhalte zu maximieren und das Streaming-Geschäft zu skalieren, während wir gleichzeitig die Kostenbasis unseres Geschäfts verändern. Und ich könnte nicht begeisterter sein über die frühe Dynamik, die wir über alle Plattformen bis 2024 erreicht haben, was die Stärke unserer Strategie und unserer Vermögenswerte zeigt", sagte er in einer Erklärung.