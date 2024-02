Darum geht's in «Bratwurst & Baklava  Die Show»

TV-News

Am Mittwochabend will ProSieben nach «TV total» mit Comedy-Formaten punkten. Nun ließ sich der Sender in die Karten schauen, wie es nach «Rent a Comedian» weitergeht.

Trotz eines starken Lead-Ins, den Sebastian Pufpaff mit «TV total» Woche für Woche liefert, geriet der Mittwochabend zu einem Problemfall für ProSieben . Schuld daran war das jeher quotenschwache und inzwischen eingestellte Journal «Zervakis & Opdenhövel. Live.», das die Marktanteile minimierte. Doch auch seit der «ZOL»-Absetzung lag der Programmplatz um 21:25 Uhr brach, ProSieben entschied sich in den vergangenen Wochen für zahlreiche Showwiederholungen, die im Schnitt nur 6,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhren. Deutlich besser lief bereits die erste «Rent a Comedian»-Folge vor sieben Tage, die auf 8,9 Prozent kam. Noch bis 13. März ist die «Rent a Pocher»-Kopie aus dem Hause Brainpool im Programm.Danach übernehmen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar den Sendeplatz mit ihrer aus dem gleichnamigen Podcast entwickelten Sendung. ProSieben zeigt ab dem 20. März immer mittwochs vier Folgen, in denen die beiden ihren freundschaftlichen Kultur-Schlagabtausch erstmalig im TV auf die Spitze treiben, die der Unterföhringer Sender verspricht. Das deutsche Lehrerkind (Bielendorfer) und der türkische Immigrantensohn (Cosar) tauchen in die kulturelle Welt des jeweils anderen ein, betrachten aktuelle Themen aus ihren unterschiedlich geprägten Perspektiven, lachen mit prominenten Gästen und kämpfen um die Sympathie des Publikums. Denn das entscheidet, wer am Ende die Wochenstrafe absolvieren muss.„In unserem gemeinsamen Podcast «Bratwurst & Baklava» sprechen Bastian und ich immer 'frei Schnauze' miteinander. Durch die TV-Show haben wir jetzt die Möglichkeit, das visuell zu untermalen und in unsere unterschiedlichen Welten einzutauchen. Dafür haben wir in ganz Deutschland und sogar der Türkei gedreht. Wir haben großartige Gäste in der Show und lustige Spiele. Und das Schönste ist das Live-Publikum im Studio. Als Comedians lieben wir es, Menschen lachen zu hören“, so Özcan Cosar.Bastian Bielendorfer fügt an: „Wir sind über die Jahre des Podcasts Freunde geworden, auch wenn es sich manchmal nicht so anhört. Sich gegenseitig sehr variantenreich verbal aufs Maul zu hauen und gleichzeitig den anderen dabei in den Arm zu nehmen, das muss auch der Weg sein, den wir auf ProSieben gehen. Unsere Gäste können sich auf zwei Gastgeber freuen, die sehr herzlich aber auch schwer chaotisch sind. Und auf eine Show, die nicht unbedingt den normalen Gepflogenheiten des Fernsehens entspricht.“Nach der Ausstrahlung der Brainpool-Produktion folgt im weiteren Verlauf des Frühjahrs das dritte angekündigte Comedy-Format, die von Tahnee und Khalid Bounouar präsentiert wird. Die Produktion verantwortet Redseven Entertainment.