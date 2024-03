Meta macht «Survivor»-Spielewelt

Vermischtes

Im Metaversum können die Fans der Reality-Show demnächst abtauchen.

Meta und CBS arbeiten zusammen, umauf den Markt zu bringen, ein immersives und interaktives soziales Spielerlebnis, das die Fans in die VR-Welt der erfolgreichen CBS-Original-Serie «Survivor» entführt. Die von Albyon, VR in Review und Well Played Studios entwickelte, für VR maßgeschneiderte Welt geht am Freitag, den 8. März, in Meta Horizon Worlds online.Das Spiel wird von der Stimme des «Survivor»-Moderators und ausführenden Produzenten Jeff Probst geleitet und bietet eingefleischten Fans der CBS-Hitserie das ultimative Erlebnis - bequem von zu Hause aus. Die Spieler haben die Möglichkeit, einem Stamm beizutreten, sich mit anderen Usern zusammenzutun oder allein zu spielen. Sie können die Insel betreten, um mit ihrem Stamm Strategien zu entwickeln und/oder an klassischen Herausforderungen teilzunehmen, nach Nahrung zu fischen, ein Feuer zu unterhalten, Idole zu sammeln und Allianzen zu bilden. Klassische physische und mentale Herausforderungen werden in der Welt zu finden sein. Die letzte Person, die beim letzten Stammesrat noch steht, erhält Punkte für die Sole Survivor-Rangliste. Die Spieler können auch noch einmal spielen, um in der Rangliste der "Most Survivor World Days Completed" aufzusteigen und der Welt ihre Hingabe zu zeigen.Die Welt von «Survivor: Horizon Island» wird am Freitag, den 8. März in Meta Horizon Worlds in VR eingeführt, um die bevorstehende 46. Staffel von «Survivor» zu feiern. Die neue Staffel begann mit zwei historischen zweistündigen Episoden zur Premiere am Mittwoch, den 28. Februar, und der zweiten Episode am Mittwoch, den 6. März, gefolgt von 90-minütigen Episoden während der gesamten Staffel auf dem CBS Television Network.