Quotennews

«Borowski und der Wiedergänger» holt die Sonntags-Krone

Felix Maier von 04. März 2024, 08:25 Uhr

Der neue «Tatort» mit Klaus Borowski zeigt sich am gestrigen Sonntag in gewohnter Bestform. Der Tagessieg in Sachen Gesamtreichweite ist da keine Überraschung.

Im Vorjahr 2023 schickte das Erste zwei komplett neue Fälle von Klaus Borowski über den Äther, «Borowski und die große Wut» im Mai und «Borowski und das unschuldige Kind von Wacken» im November. Beide Platzierungen holte beste Zahlen und Quoten ab, im Mai waren 8,67 Millionen dabei, im November schließlich 8,86 Millionen. Zudem holte sich beide «Tatort»-Sonntage neben der besten Gesamtreichweite, auch die beste Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen. Gewissermaßen tritt der «Tatort: Borowski und der Wiedergänger» somit in große Fußstapfen.



Glücklicherweise funktioniert der neue Kriminalfall gewohnt exzellent. Axel Milberg und Almila Bagriacik ermitteln im Verschwinden des untreuen Tobias, das Verwirrspiel begeistert starke 8,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit sichert sich der Krimi nicht nur die höchste Reichweite des gestrigen Sonntags, mit einem Marktanteil von 27,8 Prozent kann man zusätzlich mehr als zufrieden sein. Nicht nur auf den ersten Blick wird auch die Leistung der jungen Zuschauerschaft für Euphorie sorgen.



Zunächst kann sich der Krimi von Andreas Kleinert (Regie) und Sascha Arango (Buch) über überzeugende 1,45 Millionen 14- bis 49-Jährige freuen, auch der Marktanteil von 19,6 Prozent überzeugt auf ganzer Linie. Schon im Vorlauf der Primetime holt das Erste die bis dato beste Reichweite bei den Jungen, die «Tagesschau» schafft es auf 1,43 Millionen junge Zuschauer, da lag der Marktanteil bei 23,2 Prozent. Erst folglich auf Platz drei kann sich Im Vorjahr 2023 schickte das Erste zwei komplett neue Fälle von Klaus Borowski über den Äther, «Borowski und die große Wut» im Mai und «Borowski und das unschuldige Kind von Wacken» im November. Beide Platzierungen holte beste Zahlen und Quoten ab, im Mai waren 8,67 Millionen dabei, im November schließlich 8,86 Millionen. Zudem holte sich beide «Tatort»-Sonntage neben der besten Gesamtreichweite, auch die beste Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen. Gewissermaßen tritt dersomit in große Fußstapfen.Glücklicherweise funktioniert der neue Kriminalfall gewohnt exzellent. Axel Milberg und Almila Bagriacik ermitteln im Verschwinden des untreuen Tobias, das Verwirrspiel begeistert starke 8,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit sichert sich der Krimi nicht nur die höchste Reichweite des gestrigen Sonntags, mit einem Marktanteil von 27,8 Prozent kann man zusätzlich mehr als zufrieden sein. Nicht nur auf den ersten Blick wird auch die Leistung der jungen Zuschauerschaft für Euphorie sorgen.Zunächst kann sich der Krimi von Andreas Kleinert (Regie) und Sascha Arango (Buch) über überzeugende 1,45 Millionen 14- bis 49-Jährige freuen, auch der Marktanteil von 19,6 Prozent überzeugt auf ganzer Linie. Schon im Vorlauf der Primetime holt das Erste die bis dato beste Reichweite bei den Jungen, die «Tagesschau» schafft es auf 1,43 Millionen junge Zuschauer, da lag der Marktanteil bei 23,2 Prozent. Erst folglich auf Platz drei kann sich ProSieben mit «Wer stiehlt mir die Show?» und 1,24 Millionen unter 50-Jährigen über einen tollen dritten Platz freuen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel