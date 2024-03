«House of the Dragon» beginnt im Juni

US-Fernsehen

Das «Game of Thrones»-Spin-Off wird in enigen Wochen fortgesetzt.

Auf der Morgan Stanley’s Technology, Media and Telecom Conference hat der Chef der Streaming- und Gaming-Abteilung von Warner Bros. Discovery, J.B. Perette, den Termin für die zweite Staffel vonverraten. Demnach sollen die neuen Episoden im Juni veröffentlicht werden. Der bisherige HBO-Chef Casey Bloys hatte zuletzt nur vom Frühsommer gesprochen.Die Serie basiert auf dem «Game of Thrones»-Buch "Feuer und Blut" von Autor George R.R. Martin und folgt der Targaryen-Dynastie auf den fiktiven Kontinent Westeros. Die Handlung spielt fast 200 Jahre vor den Ereignissen in «Game of Thrones» und rund 100 Jahre nachdem die Targaryens die Sieben Königslande vereint haben.Zur Besetzung von «Haus des Drachen» Staffel 2 gehören Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham. Bereits angekündigt sind Abubakar Salim als Alyn of Hull, Gayle Rankin als Alys Rivers, Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower und Simon Russell Beale als Ser Simon Strong.