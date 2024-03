«Only Murder in the Building»: Kumail Nanjiani ist dabei

US-Fernsehen

Der Schauspieler war zuvor unter anderem in der Hulu-Serie «Welcome to Chippendales» zu sehen.

Die Dreharbeiten zur vierten Staffel vonkönnen bald beginnen. Wie das amerikanische Branchenblatt „Variety“ schreibt, wurde Kumail Nanjiani gecastet. Er wird eine wiederkehrende Rolle spielen, sein Charakter wird aber noch unter Verschluss gehalten. Hulu-Abonnenten kennen Nanjiani aus der Serie «Welcome the Chippendales».Zu Nanjiani gesellen sich Eugene Levy, Eva Longoria und Molly Shannon, die bereits für Staffel 4 angekündigt wurden. Meryl Streep wird ihre Rolle aus Staffel 3 wieder aufnehmen. Die Serie wird von Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez produziert.Über den Plot der neuen Staffel ist noch nicht viel bekannt, außer dass die drei Hauptfiguren einen Ausflug nach Los Angeles machen werden, bevor sie nach New York zurückkehren. Zusammen mit Dan Fogelman und Jess Rosenthal sind Martin, John Hoffman, Short und Gomez die ausführenden Produzenten von "Only Murders in the Building". Entwickelt wurde die Serie von Martin und Hoffman. Das Studio ist 20th Television.