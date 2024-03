FOX schlägt beim «Baywatch»-Remake zu

US-Fernsehen

Die Serie aus dem Hause Fremantle hat eine eigene US-Heimat bekommen.

Schon seit einiger Zeit arbeiten die Regisseurin Lara Olsen («Spinning Out») und die Produktionsfirma Fremantle an einem Remake von «Baywatch» ► . Nun hat FOX zugeschlagen und gibt der Neuentwicklung eine Chance. Die Originalserie lief eine Staffel auf NBC und wechselte dann auf den lokalen TV-Markt.Die Originalserie «Baywatch» lief von 1989 bis 1999 als reguläre Serie und von 1999 bis 2001 als «Baywatch Hawaii». Zwischenzeitlich gab es auch die 44-teilige Serie «Baywatch Nights».Olsen, Berk, Bonann und Schwartz werden als ausführende Produzenten an dem einstündigen Drama mitwirken, das von Fremantle und Fox Entertainment produziert wird. Hier die neue Logline: "Waghalsige Rettungsaktionen aus dem Meer, unberührte Strände und die kultigen roten Badeanzüge sind zurück, zusammen mit einer ganz neuen Generation von Baywatch-Rettungsschwimmern, die sich in diesem actiongeladenen Reboot durch ein kompliziertes, chaotisches Privatleben kämpfen und zeigen, dass es eine Familie gibt, in die man hineingeboren wird, und eine, die man findet".