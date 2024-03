«Zitronenherzen»: ZDF produziert Weihnachtsfilm über Mutter-Tochter-Gegensätze

TV-News

Die Dreharbeiten für den ZDF-Weihnachtsfilmstehen kurz vor dem Abschluss, der derzeit in Wien, Ginzlingen (Österreich) und Berlin gedreht wird. Das ZDF hat Narrative Way in Zusammenarbeit mit der Lemon Pie Film mit der Produktion des 90-Minüters beauftragt, die Regie hat Jan Haering übernommen, der das Drehbuch von Michael Bohnenstingl und Isabelle Caps-Kuhn inszeniert. Als Produzenten fungieren Friedemann Goez und Jörg Balzer (Narrative Way) sowie Gregor Schmalix und Stefan Rosenberg seitens Lemon Pie Film.Die Geschichte soll die Gegensätze zwischen Mutter und Tochter sowie ihre unterschiedlichen Rollenbilder auf humorvolle Weise skizzieren: Wenig Weihnachtsstimmung kommt bei Carla (Paula Kalenberg) auf. Ihre Mutter, mit Künstlernamen Marlene von Osterburken, interessiert sich am Fest der Liebe nur für die Veröffentlichung eines neuen Heftes ihrer Groschenromanreihe über die Alpenbäckerin Lilia LeClerk. Ein Fluch an Heiligabend sorgt dafür, dass Carla sich plötzlich mitten in den Geschehnissen der trivialen Geschichte wiederfindet – nicht mehr in Berlin, sondern im romantischen Bergdorf Glocksberg: als Lilia LeClerk. In dieser Märchenwelt macht sie sich auf die Suche nach der großen Liebe. Kann sie noch rechtzeitig mit ihrem Traumprinzen vor den Traualtar ziehen, bevor der Fluch endet und Carla wieder zurück in der Wirklichkeit ist? Der Schlüssel zu ihrem Glück – der Versöhnung mit ihrer Mutter inklusive – liegt im Geheimnis von Zitronenherzen, einer leckeren speziellen Plätzchensorte.Neben Paula Kalenberg sind in weiteren Hauptrollen Leslie Malton sowie Langston Uibel und Diana Amft zu sehen. Die Ausstrahlung des weihnachtlichen 90-Minüters ist für Dezember 2024 geplant. Der Film entsteht möglichst CO2-neutral nach den aktuellen Green Producing Richtlinien des österreichischen Umweltzeichens.