Leonine gründet neues Doku-Label

Vermischtes

Den Produktionsbereich Leonine Documentaries leitet Jochen Köstler.

Explizit als Ergänzung zu den auf Dokumentationen spezialisierten Produktionstöchtern beetz brothers film production und i&u TV hat Leonine Studios den neuen Produktionsbereich Leonine Documentaries gegründet. Der neue Arm wird von Jochen Köstler geleitet und spezialisiert sich auf kommerzielle und populäre Themen, insbesondere in den Genres Biopics, Portraits und Docu-Follow. Neben Jochen Köstler, der seit 1. Januar 2024 als Executive Vice President Non-Fiction bei Leonine Studios tätig ist, verantworten Janek Romero als Executive Producer und Andreas Tuerpe als Line Producer die Projektentwicklung und die Realisation aller Produktionen unter dem Label Leonine Documentaries. Gemeinsam war das Trio bereits an Prime-Video-Dokus wie «Jan Ullrich – Der Gejagte», «Der Anschlag – Angriff auf den BVB» und «Schickeria – Als München noch sexy war» beteiligt.„Leonine Documentaries steht für Themen und Menschen, die den Zeitgeist prägen. Wir wollen mit unseren Produktionen und unserem kommerziellen Ansatz einem breiten Publikum die perfekte Mischung aus Dokumentation, Unterhaltung und großartigem Production Value bieten. Mit dem neuen Label verstärken wir das Premium Content-Angebot von Leonine Studios im Non-Fiction Bereich und ergänzen die herausragende Doku-Kompetenz unserer beetz brothers film production und die starke Programmsäule Information der i&u TV mit zusätzlichen wachstumsstarken Genre-Facetten im Bereich Dokumentation und bauen diesen Programmbereich dem Bedarf des Marktes entsprechend groß aus“, erklärt Jochen Köstler, EVP Non-Fiction von Leonine Studios, der vor seiner Leonine-Zeit als Geschäftsführer bei Constantin Entertainment arbeitete.Executive Producer Janek Romero und Line Producer Andreas Tuerpe sagen über ihre neue Aufgabe: „Durch das hervorragende interne und externe Netzwerk von Leonine Studios, die starken Geschäftsbeziehungen zu allen Streamern und TV-Sendern in Deutschland und zu namhaften internationalen Playern, haben wir eine perfekte Ausgangsbasis für die Umsetzung von vielversprechenden Stoffen und werden uns nun voll auf die Entwicklung und den Aufbau unseres Produktions-Slates konzentrieren.“