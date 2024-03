Dreharbeiten zu «Protest and Progress» starten

US-Fernsehen

Der neue Dokumentarfilm erforscht die Bedeutung in Protestbewegungen.

Paramount+ gab bekannt, dass die Dreharbeiten zu, einem Dokumentarfilm, der den Einfluss und die Bedeutung von Protestbewegungen bei der Gestaltung des sozialen Wandels durch die Linse der Fotografin und Oscar-nominierten Sozialaktivistin Misan Harriman untersucht, begonnen haben. Der Film wird von Doc Hearts in Zusammenarbeit mit PTIS, der internationalen Studioabteilung von Paramount Global, produziert.«Protest and Progress» begleitet Harriman auf seinen Reisen in die ganze Welt und dokumentiert die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit von Basisaktivisten, die für Bewegungen wie Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit, LGBTQ+-Rechte, ökologische Nachhaltigkeit und mehr kämpfen. Mit Interviews mit Aktivisten und Fotografen, die an vorderster Front der Proteste stehen, bietet der filmische Dokumentarfilm einzigartige Perspektiven auf die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, und die Strategien, die sie anwenden, um sinnvolle Veränderungen zu bewirken.Untermauert von den drei Säulen des Films - Macht, Bürger- und Menschenrechte und Migration - erhalten die Zuschauer auch Einblicke in Harrimans persönliche Entwicklung als Aktivist und sein anhaltendes Engagement, die Fotografie als Werkzeug für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Harriman erklärt, warum er diesen Weg eingeschlagen hat und warum er seine Plattform nutzen will, um eine bessere Welt zu schaffen.Misan Harriman sagte: "Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen und Herausforderungen. In dieser Situation möchte ich mit meiner Kunst und meinem Engagement Brücken bauen und Menschen zusammenbringen. Ich möchte erforschen, wie wir uns selbst für unsere fehlbare Natur zur Rechenschaft ziehen können - haben wir durch Protest Fortschritte gemacht? Ich mache mich mit einem fantastischen Team auf die Reise, um diese wichtigen Fragen zu erforschen, in einem Jahr, in dem noch nie so viel auf dem Spiel stand."