Jamie Foxx kehrt zu «Beat the Shazam» zurück

US-Fernsehen

Das Vater-Tochter-Gespann steht für die siebte Staffel vor der Kamera.

Der preisgekrönte Schauspieler, Sänger und Comedian Jamie Foxx kehrt als Moderator und ausführender Produzent der erfolgreichen interaktiven Musik-Gameshowzurück, an der Seite seiner Tochter, der Produzentin und Aktivistin Corinne Foxx, die als Co-Moderatorin und Discjockey fungiert. Die siebte Staffel der Serie, die von Apploff Entertainment, MGM Alternative Television und BiggerStage in Zusammenarbeit mit Shazam produziert wird, startet am Dienstag, den 28. Mai auf FOX. Die Dreharbeiten zur sechsten Staffel mussten wegen gesundheitlicher Probleme von Foxx unterbrochen werden. Nick Cannon und Kelly Osbourne sprangen ein."Jamie und Corinne sind das Herz und die Seele von Beat Shazam", sagt Allison Wallach, President of Unscripted Entertainment bei FOX Entertainment. "Als unser unbestreitbar dynamisches Vater-Tochter-Moderatorenteam bringen sie eine Beziehung wie keine andere in eine Show wie keine andere ein, und es ist wunderbar, sie in dieser Staffel wieder am Set zu haben."«Beat Shazam» ist eine interaktive Spielshow, in der Zweierteams gegeneinander und gegen die Zeit antreten, um die größten Hits aller Zeiten zu finden. Am Ende wird das Team mit dem meisten Geld die Konkurrenz überleben und gegen Shazam, die weltweit beliebteste Song-Identifikations-App, antreten, um die Chance auf 1 Million Dollar zu gewinnen. In den sechs vorangegangenen Staffeln wurden mehr als 10 Millionen Dollar vergeben. In dieser Staffel wird es spezielle Themenepisoden geben, in denen Teams aus Vätern, Geschwistern, Lehrern, Helden und Müttern gegeneinander antreten, um den Preis ihres Lebens zu gewinnen.Beat Shazam wurde von Jeff Apploff und Wes Kauble entwickelt und wird von Apploff Entertainment, MGM Alternative Television und BiggerStage in Zusammenarbeit mit Shazam produziert. Apploff, Mark Burnett, Barry Poznick, Lauren Zalaznick, Pat Kiely, Sean O'Riordan und Jamie Foxx fungieren als ausführende Produzenten.