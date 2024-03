Austin Stowell spielt Leroy Jethro Gibbs

US-Fernsehen

Der «NCIS»-Spin-Off soll wohl noch dieses Jahr starten.

, produziert von CBS Studios, ist das neueste Kapitel der NCIS-Reihe, das Gibbs' frühe Jahre beleuchtet. Die neue Serie, die von Mark Harmon gesprochen wird, beginnt im Jahr 1991, Jahre vor den Ereignissen von NCIS, und folgt einem jungen Leroy Jethro Gibbs. In der Serie beginnt Gibbs seine Karriere als frisch gebackener Special Agent im jungen NIS-Büro in Camp Pendleton, wo er seinen Platz in einem düsteren, zusammengewürfelten Team unter der Leitung der NCIS-Legende Mike Franks findet.Zu Austin Stowells Fernsehrollen gehören «A Friend of the Family» , «The Hating Game» mit Lucy Hale und «Breathe». Er spielte neben George Clooney, Chris Abbott und Hugh Laurie in der Serie «Catch 22», in Steven Spielbergs Anthologie-Serie «Amazing Stories» und «Public Morals», die ebenfalls von Steven Spielberg und Ed Burns produziert wurde.Zu Stowells Spielfilmen gehören «Battle of the Sexes» an der Seite von Emma Stone, «Bridge of Spies» mit Tom Hanks, «This Tempting Madness», «12 Strong» mit Chris Hemsworth und Michael Shannon sowie der Oscar-prämierte Film «Whiplash» mit J.K. Simmons, der für den besten Film nominiert war und den Publikums- und den Großen Preis der Jury in Sundance 2014 gewann.