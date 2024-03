Primetime-Check

Legte «Big Brother» einen guten Start im linearen Fernsehen hin? Wie lief es diesmal für «Hart aber fair]? Konnte das Finale von [[Ted» überzeugen?

Mit der Naturdokulockte Das Erste um 20:15 Uhr 2,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, die für einen unterdurchschnittlichen Marktanteil von 7,9 Prozent standen. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls ausbaufähige 6,2 Prozent gemessen. Besserung war mitnicht in Sicht, denn der Polittalk erreichte ab 21:00 Uhr nur 1,92 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 7,7 respektive 5,2 Prozent. Die gleiche Reichweite wurde ab 22:15 Uhr während derregistriert, sodass die Marktanteile auf 10,5 Prozent bei allen und 8,5 Prozent bei den Jüngeren stiegen.Im ZDF warzu sehen, was 6,93 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Der 90-minütige Krimi sorgte für Marktanteile von 26,2 respektive 7,3 Prozent Marktanteil. Mit deminformierte der Mainzer Sender 4,24 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bis 22:15 Uhr bei 18,2 und 9,2 Prozent. RTL kam dem erfolgreichen öffentlich-rechtlichen Sender mitam nächsten, denn das Quiz mit Günther Jauch markierte ein 3,01-millionenköpfiges Publikum. Die Quoten wurden auf 13,1 Prozent auf dem Gesamtmarkt sowie 13,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe beziffert.brachte es um 22:15 Uhr auf 2,63 Millionen Zuschauer sowie 13,5 respektive 10,5 Prozent.VOX durfte sich über 1,00 Millionen-Zuschauer freuen, die einen Zielgruppen-Marktanteil von 7,7 Prozent mitbrachten. Knapp dahinter reihte sich Sat.1 ein, wo eine neue-Staffel, in der 17 Kandidaten das Set von «Promi Big Brother» bezogen, debütierte. Der zweistündige Live-Einzug unterhielt 0,99 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen 7,0 Prozent Marktanteil zu Buche.kam danach noch auf 0,54 Millionen Seher und 4,9 Prozent. Kabel Eins sendete den Spielfilm, der 0,67 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent Marktanteil verzeichnete.Mit enttäuschenden Werten verabschiedete sichaus dem ProSieben-Programm. Die letzte Doppelfolge wollten nur 0,46 und 0,37 Millionen Zuschauer sehen. Die Marktanteile beliefen sich auf 6,4 und 5,5 Prozent. Während die Protagonisten gelber wurden, rutschten die Quoten weiter in den roten Bereich.holten nur noch 0,29 und 0,26 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Marktanteile sanken auf 4,8 und 5,1 Prozent.hatte noch 0,19 Millionen Seher und 4,4 Prozent vorzuweisen. Damit reihte sich ProSieben hinter RTLZWEI ein, wo 0,65 und 0,76 Millionen Zuschauer zwei-Episoden bis 22:15 Uhr sahen. Die Marktanteile wurden auf 5,6 und 6,8 Prozent beziffert.