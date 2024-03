«Verklag mich doch!» kann Rekordwoche nicht bestätigen

Quotennews

«Unter Uns» wurde von der schwachen Quote in Mitleidenschaft gezogen. Auch «Alles was zählt» tat sich in der 19-Uhr-Stunde schwer.

In der vergangenen Woche lief es für die einstige VOX- und heutige RTL-Sendungnoch nie so gut wie seit Beginn der Ausstrahlung im Oktober, als die Scripted Reality ihr Comeback feierte. Mit bis zu 13,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lieferte man teils beeindruckende Werte ab. Auch die Reichweite kletterte zweimal über die Millionen-Marke. Die Ausstrahlung ist aber immer wieder von Auf und Abs geprägt und nicht selten rutscht man vor allem in der Zielgruppe in den unzureichenden Bereich.Ein anschauliches Beispiel für diese Berg- und Talfahrt lieferte der Montag. Insgesamt erreichte «Verklag mich doch!» mit 0,96 Millionen Zuschauern ab drei Jahren zufriedenstellende 7,8 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe hielt man das Niveau der Rekordwoche nicht und rutschte in den roten Bereich ab. nur 100.000 14- bis 49-jährige Zuschauer schalteten um 17:00 Uhr ein, dies entsprach schwachen 5,3 Prozent Marktanteil. Davon wurde auchin Mitleidenschaft gezogen, denn die Daily-Soap musste sich mit 0,15 Millionen Umworbenen und 6,5 Prozent begnügen. Insgesamt sank die Reichweite auf 0,81 Millionen, der Marktanteil auf 5,7 Prozent.Besserung setzte erst Mitte der 18-Uhr-Stunde ein. Um 18:00 Uhr stieg die Sehbeteiligung vonzwar auf 1,16 Millionen, doch in der Zielgruppe waren weiterhin nur unterdurchschnittliche 7,7 Prozent drin.verbuchte um 18:30 Uhr dann aber bereits 1,75 Millionen Zuschauer und 13,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Übertroffen wurde das Ergebnis von den Nachrichten von. Um 18:45 Uhr verfolgten 3,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die 20-minütige Sendung, die auf den RTL-Tagesbestwert von 16,0 Prozent kam. In der Zielgruppe sorgten 0,66 Millionen Jüngere für 19,4 Prozent.Im Anschluss verabschiedeten sich die Zuschauer wieder schnell vom Kölner Sender.undmussten sich mit 2,85 und 1,87 Millionen Zuschauern begnügen, in der Zielgruppe stürzte der Marktanteil von 13,9 auf 7,1 Prozent.unterhielt ab 19:39 Uhr 2,28 Millionen Zuschauer und markierte 11,2 Prozent beim werberelevanten Publikum.