Samsung TV Plus startet eigenen FAST-Kanal mit Graham Norton

TV-News

Außerdem hat das FAST-Channel-Angebot von Samsung zahlreiche Inhalte des britischen Starkochs Jamie Oliver im Angebot.

Das werbefinanzierte TV-Angebot Samsung TV Plus hat eine Kooperation mit der britischen Produktionsfirma ITV Studios geschlossen, die die exklusive Verbreitung der britischen Talksendungvorsieht. Am 20. März startet auf Samsung TV Plus der FAST-Kanal „Graham Norton Channel“, der sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie Großbritannien, Schweden und in den Niederlanden verfügbar ist. Demnächst, so teilt Samsung TV Plus mit, wird es auch einen On-Demand-Service geben.Damit erweitert der kostenlose TV-Dienst sein Angebot an britischen Formaten. Bereits Mitte Februar führte man den „Jamie Oliver Channel“ über den britischen Starkoch ein. Dort sind zahlreiche Formate wie «Jamie’s Easy Meals», «Jamie's Quick & Easy Food», «20 Years of Jamie Oliver Special», «Jamie’s & Jimmys Food Fight Club» und «Jamie’s Super Food» zu sehen.„Diese Erweiterung des Contentangebotes auf Samsung TV Plus verdeutlicht das FAST-Wachstum in Deutschland und untermauert die Rolle dieses kostenfreien, werbefinanzierten Streamingformates in der Gesamtheit des TV-Erlebnisses: FAST bietet eine breite Palette an qualitativ hochwertigen Inhalten, die den unterschiedlichsten Sehbedürfnissen und Stimmungen gerecht werden“, so Benedikt Frey, Country Lead DACH bei Samsung TV Plus.Maximilian Bolenius, SVP Distribution German speaking Europe & Israel, bei Fremantle fügt hinzu: „Nach dem erfolgreichen Start des Jamie-Oliver-Kanals in Großbritannien freuen wir uns sehr, dass nun auch deutsche Fans auf Samsung TV Plus Zugang zu über 100 Stunden kulinarischen Delikatesse-Content haben. Das vielfältige Programm bietet etwas für jeden Geschmack, und lädt selbst echte Küchenmuffel ein, neue Rezepte sowie internationale Küchen für sich zu entdecken.”Graham Haigh, EVP Global Digital Partnerships bei ITV Studios, sagt über die Partnerschaft: „Wir freuen uns, mit Samsung zusammenzuarbeiten und einen eigenen Kanal zu starten, der sich auf alles konzentriert, was mit Norton zu tun hat, und den Fans die Möglichkeit gibt, rund um die Uhr Grahams legendäre sowie mit Stars besetzten Interviews zu genießen. Die «Graham Norton Show» ist eine der beliebtesten sowie kultigsten Sendungen in unserem über 90.000 Stunden umfassenden Katalog und hat ein riesiges weltweites Publikum.“