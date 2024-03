RTL holt weitere «Alone»-Folge ins Free-TV

TV-News

Am Donnerstag zeigt der Kölner Sender im Anschluss an die Europa League die zweite Folge des Survival-Formats.

Seit Anfang Februar sind vier Folgen des Surival-Formatsbeim Streamingdienst RTL+ erschienen. Eine Episode sollte nach dem Super Bowl im Free-TV gesendet werden, um Lust auf die zehnteilige Sendung zu machen. Da das NFL-Finale aber in die Verlängerung ging, wurde aus der Ausstrahlung nichts, sondern es kam erst am 15. Februar zum frei empfangbaren Debüt.Nun hat RTL kurzfristig eine weitere Folge angekündigt, die wie Episode eins im Anschluss an ein Spiel der UEFA Europa League zu sehen ist. Nach dem Heimspiel des SC Freiburg gegen West Ham United strahlt der Kölner Sender am Donnerstagabend, 7. März, ab 23:50 Uhr Folge zwei von «Alone» aus.Das Survival-Format erinnert vom Grundkonzept an Fritz Meineckes Erfolgsformat «7 vs. Wild». Bei der RTL+-Sendung treten zehn Kandidaten an und werden in der abgelegenen kanadischen Wildnis in Vancouver Island an einzelnen Spots voneinander getrennt ausgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt werden sie mit den schonungslosen Kräften der Natur, herausfordernder Nahrungssuche und wilden Raubtieren konfrontiert – ohne Kamerateam, Producer und Anweisungen. Die Teilnehmer sind völlig auf sich gestellt und filmen sich selbst. Im Gepäck haben sie zusätzlich zur Grundausstattung lediglich zehn spezielle Gegenstände, die sie selbst ausgewählt haben. Der oder die Last one standing gewinnt 75.000 Euro. Bei RTL+ erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge.