funk lässt Julia Beautx und Joey's Jungle gegeneinander antreten

TV-News

Das achtteilige funk-Format «Julia vs Joey» startet noch in dieser Woche.

Julia Willecke und Josef Buchholz können viele Gemeinsamkeiten vorweisen. Beide sind sie besser unter ihren Content-Creator Namen bekannt, die Julia Beautx und Joey’s Jungle lauten, und beide befreundeten Influencer sind ab Freitag, 8. März, in dem achtteiligen funk-Formatdie Protagonisten. Das Format schickt Julia Beautx und Joey's Jungle, die sich seit ihrem ersten gemeinsamen Video im Jahr 2016 gegenseitig immer wieder kuriose und unangenehme Herausforderungen stellen, in acht Folgen durch ganz Europa, wie das Content-Netzwerk von ARD und ZDF in einer Mitteilung verspricht.Nun heben die beiden ihre Rivalität auf die nächste Stufe und bestreiten die Duelle bei funk. „Wir sind mit der Idee auf funk zugegangen und die haben es direkt verstanden", so die beiden Creatoren. Geplant sind acht Herausforderungen, die untrennbar mit den Locations verbunden sind. Am Ende gipfelt der Wettkampf in einer großen Live-Show, in der sich die Frage beantwortet, wer von beiden der oder die Bessere ist.Die erste Folge «Julia vs Joey» erscheint bereits in dieser Woche. Danach folgt jeden Freitag um 14:00 Uhr eine weitere Folge auf YouTube und auf der funk.net. Einzelne Highlights werden nach den jeweiligen Folgen auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram, TikTok und YouTube veröffentlicht. «Julia vs Joey» ist eine Produktion von Bildergarten Entertainment und Moyn Media.