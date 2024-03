DF1 zeigt Champions League im Re-Live

TV-News

Der junge Free-TV-Sender zeigt immer am Freitagabend ein Spiel der UEFA Champions League der vorangegangenen Tage. Möglich macht dies eine Kooperation mit DAZN.

Wer den Fußball der UEFA Champions League sehen will, braucht wie in der Bundesliga mindestens ein Bezahl-Abo. Die Reichte teilen sich Amazon Prime Video und DAZN, Zusammenfassungen der Spiele sendet das ZDF . Zuschauer werden in den kommenden Wochen aber auch über den zu Jahresbeginn gestarteten Free-TV-Sender DF1 in den Genuss der „Königsklasse“ in voller Länge kommen – allerdings mit Verzug.Ab dem 8. März zeigt DF1 immer freitags ab 20:00 Uhr hochkarätige Begegnungen der Champions League im Re-Live. Möglich macht dies eine Erweiterung der Partnerschaft mit DAZN, die die Übertragung eines ausgewähltes Top-Spiels, darunter Spiele der deutschen Mannschaften, vorsieht. DF1 hatte mit Beginn des Februars bereits Inhalte von DAZN übernommen und zeigte unter anderem Spiele der Frauen-Bundesliga, der saudi-arabischen Saudi Pro League sowie ein Spiel der Futsal-Nationalmannschaft. Das erste Champions-League-Spiel im Free-TV wird das Rückspiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig sein, das am Mittwoch im Santiago Bernabeu ausgetragen wird. Eine Woche später wiederholt DF1 das Entscheidungsspiel zwischen Borussia Dortmund und PSV Eindhoven. DF1 zeigt jeweils die Übertragungen von DAZN in voller Länge.„Die UEFA Champions League ist zweifellos der prestigeträchtigste Wettbewerb im europäischen Fußball. Mit der K.o.-Phase setzt eine ganz besondere Atmosphäre ein. Wir sind unglaublich stolz und dankbar, die verbleibenden 16 Mannschaften auf dem Weg zum großen Finale am 1. Juni 2024 in London begleiten zu können“, erklärt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH. In den kommenden Wochen dürfte die Zusammenarbeit zwischen DF1 und DAZN weiter intensiviert werden, denn wie der Free-TV-Sender bestätigte, seien „zusätzliche Sportrechte derzeit zwischen DF1 und DAZN in Abstimmung und werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben“.