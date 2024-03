Lachlan Murdoch glaubt an sein Sport-Hulu

Vermischtes

Auf einer Konferenz sagte der Medienmanager, man werde fünf Millionen Abonnenten erreichen.

Der CEO von FOX, Lachlan Murdoch, sagte am Montag auf einer Konferenz von Morgan Stanley, dass der Zusammenschluss von Fox Corp, Disney und Warner Bros. Discovery zu einem nationalen Sport-Hulu innerhalb von fünf Jahren fünf Millionen Abonnenten erreichen werde."Das ist ein verbraucherfreundliches Paket", sagte Murdoch. In der Vergangenheit habe die TV-Industrie "unseren Zuschauern das Leben unglaublich schwer gemacht", fuhr er fort. "Mit diesem Paket werden die meisten Sportarten in einem Paket zusammengefasst. Es ist eine einfache Anlaufstelle für Sportfans. Viele Sportarten sind in diesem Angebot gebündelt, aber es fehlen Baseball und Fußball (beide von Apple) sowie die NFL-Rechte von Comcast und Amazon.Unterdessen sagte Murdoch, dass Fox Nation, das Streaming-Abonnement von Fox News, das bei 5,99 Dollar pro Monat beginnt, etwa 2 Millionen Kunden hat.