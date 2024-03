CBS setzt «Tracker» fort

US-Fernsehen

Die neue Serie mit Justin Hartley erreicht zwischen sechs und acht Millionen Zuschauer.

CBS gab bekannt, dass die Seriemit Justin Hartley in der Hauptrolle im ersten Jahr für die Saison 2024-2025 verlängert wurde. Die neue Serie ist laut den aktuellsten Daten von Nielsen die meistgesehene Serie im Fernsehen. Die Serienpremiere, die am 11. Februar nach dem Super Bowl ausgestrahlt wurde, wurde bisher von 30 Millionen Zuschauern auf mehreren Plattformen gesehen und ist die Nummer 1 bei Paramount+ im Februar. Seit der Premiere nach dem Super Bowl hat «Tracker» im Durchschnitt fast 16 Millionen Zuschauer auf mehreren Plattformen erreicht und ist damit die meistgesehene neue Serie seit «Young Sheldon» in der Saison 2017/18 (16,49 Mio. Zuschauer) und das meistgesehene neue Drama seit «Empire» in der Saison 2014/15 (17,33 Mio. Zuschauer)."«Tracker» hat unsere Premierenwoche mit einem Quotenknall eingeleitet und den Schwung beibehalten", so Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Wir wussten, dass wir etwas Besonderes haben, als wir den allerersten Schnitt der Serie sahen, und die überwältigende Zuschauerresonanz bestätigt das. Wir könnten Justin, der talentierten Besetzung, dem unglaublichen Autoren- und Produktionsteam und unseren Partnern bei 20th Television nicht dankbarer sein für diese fesselnden Episoden. Und natürlich sind wir auch den Millionen von Zuschauern, die jede Woche einschalten, sehr dankbar."In der Serie spielt Justin Hartley die Rolle des Colter Shaw, eines einsamen Überlebenskünstlers, der als Belohnungssucher durch das Land zieht und seine Fähigkeiten als Fährtenleser einsetzt, um Privatleuten und Strafverfolgungsbehörden bei der Lösung aller möglichen Rätsel zu helfen, während er gleichzeitig mit seiner eigenen zerrütteten Familie zu kämpfen hat. Die Serie basiert auf dem Bestseller-Roman „The Never Game“ von Jeffery Deaver. Justin Hartley, Ken Olin, Elwood Reid und Ben Winters fungieren als ausführende Produzenten.