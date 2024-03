«Next Generation»: Sky plant Konferenz-Übertragung für Kinder

TV-News

Insgesamt sind in diesem Jahr fünf Sportübertragungen als «Sky Next Generation» geplant, darunter jeweils eine beim Tennis und in der Formel 1.

Am kommenden Samstag veranstaltet der Pay-TV-Sender Sky im Rahmen der Bundesliga-Übertragung erneut einen zusätzlichen Übertragungsweg, der sich speziell an Kinder und Familien richtet.nennt der Bezahlsender diese Übertragung, die seit einigen Monaten in unregelmäßigen Abständen umgesetzt wird. Am Wochenende kommt es dennoch zu einer Premiere. Statt eines Einzelspiels kommentieren die wiederkehrenden Kids-Reporter Ben (11), Conrad (13), Lukas (13), Moritz (12) und Sophie (12) erstmals eine Konferenz der Fußball-Bundesliga. Diese besteht am Samstag aus den Partien München gegen Mainz, Mönchengladbach gegen Köln, Leipzig gegen Darmstadt und Augsburg gegen Heidenheim.Zu sehen ist die erste Kids Konferenz ab 15:15 Uhr auf Sky Sport Top Event und Sky Showcase via Sky und WOW. Neben der eigentlichen Spielübertragung verspricht Sky „spannende Einblicke hinter die Kulissen, viel Unterhaltung und die Insights der Kids, wie so eine Konferenz eigentlich funktioniert“. Ausgewählte Einblicke erhalten auch Nicht-Abonnenten auf den Social Media Kanälen von Sky Sport.„Mit Sky Next Generation haben die Sky Redaktion und Produktion echte Pionierarbeit geleistet. Als erster TV-Sender in Deutschland haben wir eine spezielle Live-Übertragung mit Kids Reportern umgesetzt und damit Groß und Klein bestens unterhalten. Die Resonanz hierauf war überwältigend. Sky hat unter Beweis gestellt, dass es sich auszahlt, wenn man mutig ist und auch mal neue Wege geht. Deswegen wird es auch in diesem Jahr wieder diverse Sky Next Generation Produktionen geben. Zum Start am 9. März haben wir uns wieder etwas Neues ausgedacht: das Sky-Flaggschiff ‚Die Konferenz‘ jetzt mit Kids! Die erste Bundesliga Konferenz, die von Kindern kommentiert wird. Wir freuen uns drauf!“, so Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport bei Sky Deutschland.Neben der «Sky Next Generation»- Konferenz sind in diesem Kalenderjahr vier weitere «Sky Next Generation»-Übertragungen geplant. Zwei davon werden wieder für die Bundesliga umgesetzt, dazu kommt ein Rennen in den Sommermonaten der Formel 1 sowie eine beide den ATP Finals in Turin. Das Casting für die neuen Nachwuchstalente hat bereits begonnen und läuft noch bis 31. März. Die Altersbeschränkung liegt zwischen 10 und 14 Jahren, ein Wohnsitz in Deutschland und Österreich ist ebenfalls Pflicht.