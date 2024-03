«Avatar: The Last Airbender» bleibt auf der Eins

International

Der Kelly Rowland-Thriller von Tyler Perry schnappte sich 18,5 Millionen Zugriffe.

belegte mit 19,9 Millionen Zuschauern die zweite Woche in Folge Platz 1 der englischen TV-Liste, erreichte die Top 10 in 92 Ländern und war in 76 Ländern die Nummer 1. Es war eine große Woche für Fortsetzungen auf allen Filmlisten. Die Fans schickten nicht nur den Actionthrillermit 20,0 Millionen Views an die Spitze der englischen Filmliste, sondern verdrängten auch das Prequelauf den vierten Platz (7,8 Millionen Views). Der letzte Teil der Romantik-Trilogie(Spanien) steht an der Spitze der Liste der nicht-englischen Filme (9,2 Millionen Besucher), während die Vorgängerfilmeden vierten Platz (2,5 Millionen Besucher) undden fünften Platz (2,3 Millionen Besucher) belegen.Staffel 3 vonsetzte den Trend zu Fortsetzungen fort, kletterte auf Platz 1 der nicht-englischen TV-Liste (4,0 Millionen Aufrufe) und verdrängte Staffel 1 zurück auf Platz 5 (1,6 Millionen Aufrufe). Tyler Perrys, der heißblütige Thriller mit Kelly Rowland in der Hauptrolle, belegte mit 18,5 Millionen Zugriffen den zweiten Platz auf der Liste der englischen Filme. Johan Rencks Dramamit Adam Sandler und Carey Mulligan in den Hauptrollen, das kürzlich bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin seine Weltpremiere feierte, landete mit 8,8 Millionen Besuchern auf dem dritten Platz.Amor konnte seine Position in der englischen TV-Liste halten: Staffel 6 des beliebten Dating-Experimentsbelegte Platz 2 (5,1 Millionen Zuschauer) und, die limitierte Serie nach dem beliebten Liebesroman von David Nicholls, belegte Platz 3 (4,8 Millionen Zuschauer). Auch Dokuserien hatten ihren Auftritt: Die limitierte Serieüber wahre Verbrechen landete auf Platz 4, und Staffel 6 vonrutschte auf Platz 5 (3,8 Millionen Zuschauer) und die Social-Media-Stalker-Seriefolgte auf Platz 6 (2,7 Millionen Zuschauer).Der spanische Filmvon Regisseur J.A. Bayona, der bei der Verleihung am Sonntag für zwei Oscars nominiert ist, bewies einmal mehr sein Durchhaltevermögen und belegte in der neunten Woche in Folge den siebten Platz auf der Liste der nicht-englischsprachigen Filme.