Lionsgate arbeitet an «Twilight»-Serie

Kino-News

Das Unternehmen wird in den kommenden Monaten eine Zeichentrickserie produzieren.

Zwischen 2008 und 2012 brachte die damalige Produktionsfirma Summit Entertainment fünf Spielfilme rund um die «Twilight»-Saga heraus. Die Hauptrollen spielten Kristen Stewart, Robert Pattinson und Taylor Lautner. Nach mehr als zehn Jahren Pause hat sich Lionsgate nun um eine Fortsetzung bemüht. Allerdings in animierter Form.Der stellvertretende Vorsitzende von Lionsgate, Michael Burns, kündigte die Fortsetzung während einer Frage- und Antwortrunde auf der Morgan Stanley Medienkonferenz am Dienstag an: „"Wir werden eine Zeichentrickserie mit der Twilight«-Reihe herausbringen, ich denke, es wird ein großes Interesse daran geben»".Burns kündigte außerdem an, dass Lionsgate das «John Wick»-Franchise mit einer neuen Serie ausbauen wolle: "Ich denke, wir werden eines unserer großen Action-Franchises mit Keanu Reeves in der Hauptrolle als TV-Serie fortsetzen".