Kevin Spacey wird zum Teufel

Kino-News

Der «House of Cards»-Star spielt in italienischem Thriller mit.

Der ehemalige «House of Cards»-Star Kevin Spacey hat die Dreharbeiten zu dem italienischen Thriller, bei dem Massimo Paolucci Regie führte abgeschlossen. Der ehemalige Film- und Serienstar kam im Dezember nach Rom, um eine Figur namens „The Devil“ zu verkörpern. Eric Roberts und Vincent Spano sind in weiteren Hauptrollen zu sehen.Frühere Arbeiten von Paolucci umfassen den Actionfilm «All in One Day», der in Italien auf Prime Video zu sehen ist, den Horror-Thriller «Medium» und den Slasher-Horror «Photoshock». Paolucci war auch als Line Producer für Dario Argentos viel geschmähten Flop «Dracula 3D» tätig. Als Produzenten von «The Contract» zeichnen Massimiliano Caroletti für TM Entertainment und Sandro Lazzerini verantwortlich.Das US-Branchenportal „Variety“ hat Kevin Spacey um eine Stellungnahme gebeten. Spaceys Karriere brach 2017 nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens zusammen. «The Contract» ist Spaceys erster Film seit seinem Freispruch in einem Londoner Prozess.