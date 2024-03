«Disko 76» läuft im Free-TV bei Nitro

TV-News

UFA Fiction hat eine sechsteilige High-End-Serie produziert, die Ende März bei RTL+ erscheint und wenig später in der Free-TV-Nische versendet wird.

Am 28. März erscheint bei RTL+ die mit Spannung erwartete High-End-Serie, für die man die Kompetenzen der Bertelsmann Content Alliance gebündelt hat. Neben den sechs Episoden erscheint auch eine eigens angelegte Playlist sowie ein Roman von Dorothee Fesel, der die Geschichte auf Papier erzählt. Umso überraschender kommt daher die Ausstrahlung im linearen Fernsehen, denn nur vier Tage nach der Online-Premiere kommt «Disko 76» bereits ins Free-TV – allerdings nicht zum großen RTL , sondern in die Sparte. Nitro zeigt am Ostermontag, 1. April, alle sechs Folgen am Stück, sodass die Ausstrahlung von 20:15 bis 1:05 Uhr dauert.Die Serie spielt in Bochum im Jahr 1976 und erzählt die die Geschichte von Doro (Luise Aschenbrenner) und ihren Geschwistern, die mehr vom Leben wollen als den Erwartungen ihrer Eltern zu entsprechen. In der grauen Stadt im Ruhrgebiet flüchtet sich die junge Doro aus ihrer einengenden Ehe in die freie, bunte Diskowelt. Dabei verliebt sie sich nicht nur in die sexy Musik, sondern auch in den attraktiven Tänzer Robert (Jannik Schümann). Als sie zusammen mit ihrem Bruder Georg (Jonas Holdenrieder) heimlich eine Disko eröffnet, beginnt ein riskantes Doppelleben. Irgendwann muss Doro sich entscheiden.Neben Luise Aschenbrenner, Jannik Schümann und Jonas Holdenrieder spielen in weiteren Rollen unter anderem Emma Nova, Merlin Sandmeyer, Natalia Wörner, Farba Dieng, Julia Jendrossek, Jule Böwe, Aljoscha Stadelmann, Moritz Jahn und Jacob Matschenz. Regie führen Florian Knittel und Lars Montag nach einer Idee von Benjamin Benedict und den Drehbüchern von Linda Brieda (Headautorin), Dorothee Fesel, Judy Horney, Antonia Rothe-Liermann und Janosch Kosack. Als Produzentin seitens der UFA Fiction fungierte Sinah Swyter. Executive Producer für RTL Deutschland ist Sylke Poensgen unter der Leitung von Hauke Bartel, Leiter Fiction RTL Deutschland.Zusätzlich zur Marathon-Programmierung am Abend hat der Männersender auch tagsüber eine Sonderprogrammierung in petto. Ab 9:55 Uhr zeigt Nitro bis zur Primetime sechs Filme der mit Bud Spencer besetzten Reihe