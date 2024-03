Jim Parson kommt zum «Young Sheldon»-Finale

US-Fernsehen

Der einstündige Film enthält auch einen Gastauftritt von Mayim Bialik.

Jim Parsons und Mayim Bialik werden im Serienfinale von, das am Donnerstag, den 16. Mai auf CBS ausgestrahlt wird, ihre Rollen als Sheldon Cooper und Amy Farrah Fowler wieder aufnehmen. Über die Details des Auftritts wird noch Stillschweigen bewahrt. Die beiden waren zuletzt gemeinsam im Serienfinale von «The Big Bang Theory» zu sehen, das im Mai 2019 ausgestrahlt wurde.Parsons fungiert als ausführender Produzent und Sprecher von «Young Sheldon». Bialik hat in zwei Episoden der Serie als Synchronsprecherin mitgewirkt, was die erste Rückkehr ihrer Charaktere vor der Kamera sein wird.Die von Chuck Lorre und Steven Molaro geschaffene Serie «Young Sheldon» dreht sich um Sheldon Cooper, einen einzigartigen Geist, der zu fortgeschrittener Mathematik und Wissenschaft fähig ist, was in einem Land, in dem Kirche und Fußball regieren, nicht immer hilfreich ist. Und während der verletzliche, begabte und etwas naive Sheldon sich mit der Welt auseinandersetzt, muss seine ganz normale Familie einen Weg finden, mit ihm umzugehen.In der Serie spielen Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, Emily Osment und Jim Parsons (als Stimme von Sheldon). Chuck Lorre, Steven Molaro, Steve Holland, Nick Bakay, Jim Parsons und Todd Spiewak fungieren als ausführende Produzenten. «Young Sheldon» wird von Chuck Lorre Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert.