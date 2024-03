David Simon entwickelt neue Serie über Kinderschutzdienste

US-Fernsehen

Der frühere «The Wire»-Mastermind hat dem US-Fachblatt „Variety“ seine neue Serie vorgestellt.

Erfolgsproduzent David Simon hat mit Larissa MacFarquhar, Lily Thorne und Kiese Laymon ein Team zusammengestellt, um die neue Seriefür HBO zu produzieren. Simon wird das Drama schreiben und als ausführender Produzent fungieren. Lily Thorne und Larissa MacFarquhar werden als Co-Autorinnen und Co-Produzenten mitwirken, während Kiese Laymon als Autorin fungieren wird.Grundlage des Projekts ist eine Serie von Artikeln, die MacFarquhar für den „New Yorker" geschrieben hat. In der offiziellen Beschreibung heißt es, dass die Serie "das Pflegefamilien- und Kinderschutzsystem aus der Sicht von Familienrichtern und Anwälten, Sozialarbeitern, Betreuern, Müttern und den Kindern selbst untersuchen und die Risiken und Vorteile der Herausnahme von Kindern aus ihren Herkunftsfamilien erforschen" wird.MacFarquhar arbeitet seit 1998 für The New Yorker. Sie schreibt häufig über Kinderschutz, Adoption und Palliativmedizin. Für David Simon wird es die neunte HBO-Serie sein, denn der Autor von «The Wire» hat unter anderem auch Formate wie «We Own This City» und «Treme» produziert.