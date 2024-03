Chris Harrison kehrt zurück

US-Fernsehen

Der ehemalige «The Bachelor»-Moderator geht bei Merit Street Media auf Sendung.

Der ehemalige «The Bachelor»-Moderator Chris Harrison kehrt nach einer Pause ins Fernsehen zurück. Harrison wird Co-Moderator einer Frühstückssendung und außerdem zusammen mit Dr. Phil McGraw die Sendungmoderieren. Dies ist Bestandteil eines Gesamtvertrags, den Harrison mit McGraws Merit Street Media unterzeichnet hat, einem neuen Streaming- und Rundfunknetzwerk, das von McGraw gegründet wurde. Der Start des Senders ist für den 2. April geplant.Die Talkshow, die im Herbst oder Winter ausgestrahlt werden soll, wird gemeinsam von Harrison und seiner Frau Lauren Zima moderiert. Gedreht wird die Sendung in den Studios von Merit Street Media in Dallas, Texas, wo das Ehepaar lebt. Dr. Phil bemerkte, dass es "so neu, so anders" sein wird und fügte hinzu: "Es gibt Dating-Elemente, aber es ist so anders und so neu. Das Drehbuch wird so auf den Kopf gestellt, dass die Leute innerhalb einer Woche süchtig danach werden. Es ist unglaublich.“"Nennen Sie es göttliche Intervention, Karma, Kismet, was auch immer es ist, die Tatsache, dass Dr. Phil dieses Netzwerk in meinem eigenen Hinterhof hier in Dallas geschaffen hat, bedeutet für mich die Welt, nicht nur zum Fernsehen zurückzukehren, sondern es hier in meiner Heimatstadt zu tun", sagte Harrison gegenüber "Entertainment Tonight" über die neue Gelegenheit.