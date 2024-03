«Hubert ohne Staller» mäßig, «Am Abgrund» gut

Quotennews

Im Anschluss an dem Spielfilm setzte Das Erste noch auf die gleichnamige Dokumentation.

Seit Anfang November setzt Das Erste auf neue-Geschichten. Am Mittwoch zeigte die blaue Eins die Folge „Hahn in Korb“, die sich 2,48 Millionen Zuschauer nicht entgehen ließen. Christian Tramitz, Michale Brandner und Katharina Müller-Elmau hatten 12,2 Prozent der Zuschauer auf ihrer Seite. Das Buch von Manuel Weiss verbuchte 0,25 Millionen junge Zuschauende und die Regiearbeit von Werner Siebert sicherte sich 7,7 Prozent.Der Thrillerhandelte von einer Bloggerin in Aserbaidschan, die dort in Untersuchungshaft gekommen ist. Für den mit Hans-Jochen Wagner, Heiner Lauterbach, Luna Jordan, Alina Levshin und Navid Negahban besetzten Film interessierten sich 3,64 Millionen Fernsehzuschauer, die 14,2 Prozent Marktanteil brachten. Bei den jungen Leuten wurden 0,33 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf nur 5,8 Prozent.«Plusminus» fiel am Mittwoch aus, stattdessen kam die Dokumentation. Das Werk von Daniel Harrich lieferte bis 22.25 Uhr 2,68 Millionen Zuschauer und sicherte sich 12,4 Prozent, im Anschluss kamen die von Jessy Wellmer moderiertennoch auf 1,90 Millionen und 11,4 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhren die Sendungen 4,0 und 6,0 Prozent ein.sahen 1,37 Millionen, Ricarda Lang (Grüne), Ralf Stegner (SPD) und Norbert Röttgen (CDU) sorgten für 12,8 Prozent bei allen sowie 7,0 Prozent bei den jungen Menschen.