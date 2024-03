ITV steigert Umsatz

England

Der Gewinn vor Steuern ging jedoch deutlich zurück.

Die britische ITV-Gruppe hat am Donnerstag ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Die ITV Studios erwirtschafteten einen Umsatz von 2,170 Milliarden britischen Pfund, ein Plus von vier Prozent (2,096 Milliarden). Das britische Fernsehgeschäft schrumpfte um sieben Prozent auf 2,090 Milliarden Pfund nach 2,249 Milliarden Pfund im Vorjahr. Insgesamt erwirtschaftete die TV- und Produktionsgruppe einen Umsatz von 4,260 Milliarden Pfund (-85 Millionen). Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank von 7223 auf 491 Millionen Pfund, der Nettogewinn von 281 auf 238 Millionen Pfund.Carolyn McCall, Chief Executive von ITV, sagte: "Im Jahr 2023 haben wir die Vorteile der Maßnahmen gesehen, die wir ergriffen haben, um ITV auf ein höheres nachhaltiges Wachstum auszurichten. Unser Studiogeschäft verzeichnete die höchsten Umsätze und Gewinne aller Zeiten, und ITVX verzeichnete im ersten Jahr seines Bestehens ein starkes Wachstum bei den Einschaltquoten und den digitalen Einnahmen bei planmäßigen Investitionen. Dieses Wachstum bei Produktion und Streaming konnte die schwierigen Bedingungen auf dem linearen TV-Werbemarkt ausgleichen.Zu den erfolgreichsten Formaten gehörte die Sendung «My Mum, Your Dad», die in zehn Länder verkauft wurde. Auch «Love Island» und «Squid Game: The Challenge» waren in vielen Ländern erfolgreich. Das Netflix-Drama «Fool Me Once» erzielte sehr gute Einschaltquoten. Die monatliche Nutzung von ITVX stieg um 19 Prozent und die Gesamtzahl der Streamingstunden um 26 Prozent. Die Streaming-Einnahmen stiegen um 19 Prozent auf 490 Millionen Pfund.