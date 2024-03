ProSieben pausiert «Quantum Leap»-Ausstrahlung

TV-News

Im Anschluss an das Staffelfinale von «Die Simpsons» setzt der Unterföhringer Sender auf eine Doku-Reihe über die gelbe Familie.

Nicht gerade von Erfolg gekrönt ist aktuell die Ausstrahlung der Reboot-Serie, die immer montags nach den Sitcoms «Ted» und «Die Simpsons» ausgestrahlt wurde. Die höchste Einschaltquote gelang direkt zum Auftakt mit 5,0 und 6,0 Prozent in der Zielgruppe, wobei es sich dabei um eine Doppelfolge hielt. Die Einzelepisoden schlugen sich mit 2,9, 2,7 und zuletzt 4,4 Prozent deutlich schlechter. Vorerst wird sich an der Ausstrahlung nichts ändern – Ende März hingegen schon.Am Montag, 25. März, fehlt «Quantum Leap» im üblichen Line-up, das ab dem kommenden Montag aus «Based on a True Story – Sprich oder stirb!» statt «Ted» besteht. Auch die Sitcom «How I Met You Father», deren erste Staffel derzeit ebenfalls am späten Montagabend wiederholt wird, wird vorerst nicht fortgesetzt – auch da die erste Staffel am 18. März mit der Folge „Timing ist alles“ abgeschlossen wird. Stattdessen feiert ProSieben das Finale der 34.-Staffel mit einer Sonderprogrammierung. Im Anschluss an „Homers unglaubliche Reise durch die Windschutzscheibe“ zeigt man die sechsteilige Doku-Reihe, die ProSieben Maxx im vergangenen Herbst erstmals ausstrahlte.«Inside The Simpsons» beleuchtet die Entstehung der weltweit beliebten Zeichentrickserie, die seit über drei Jahrzehnten enormen Einfluss auf die Popkultur hat. In Interviews berichten Beteiligte über die Entwicklung des Formats vom zweiminütigen Clip bis hin zum heutigen Primetime-Phänomen. Zu sehen ist unter anderem auch Anke Engelke, die die Figur Marge Simpsons synchronisiert. Die Ausstrahlung dauert von 21:50 bis 3:25 Uhr an. Ob und wann «Quantum Leap» ins Programm zurückkehrt, ist nicht bekannt. ProSieben hat noch nicht verraten, was man am Ostermontag zeigen wird.