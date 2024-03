JonBenét Ramsey-Miniserie in Entwicklung

US-Fernsehen

Die MTV Entertainment Studios sollen das Projekt umsetzen.

101 Studios und MTV Entertainment Studios werden den Mord an JonBenét Ramsey in einer fiktionalen Serie verarbeiten. Richard LaGravenese fungiert als Showrunner und Ausführender Produzent, Harrison Query und Tommy Wallach gehören zu den Produzenten.In der offiziellen Logline des Projekts heißt es: "Ein detaillierter Blick auf den mysteriösen Tod von JonBenét Ramsey und den damit verbundenen Medienrummel, ein Fall, der eine ganze Nation in seinen Bann zog und uns mit mehr Fragen als Antworten zurückließ.Bei JonBenét Patricia Ramsey handelte es sich um eine amerikanische Kinderschönheitskönigin, die im Alter von sechs Jahren in ihrem Elternhaus in Boulder, Colorado, ermordet wurde. In der Wohnung wurde eine lange handschriftliche Lösegeldforderung gefunden. Ihr Vater John fand die Leiche des Mädchens im Keller des Hauses, etwa sieben Stunden nachdem sie als vermisst gemeldet worden war. Sie hatte durch einen Schlag auf den Kopf einen Schädelbruch erlitten und war erwürgt worden.